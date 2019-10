Governo apresenta oportunidades de investimentos em MS no Brasil Investment Forum

O Governo de Mato Grosso do Sul vai apresentar oportunidades de investimentos em setores estratégicos da economia sul-mato-grossense, como infraestrutura, energia, agronegócios, tecnologia e inovação durante o Brasil Investment Forum, maior evento de atração de investimentos na América Latina, que será realizado nos dias 10 e 11 de outubro em São Paulo.

A Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) vai representar Mato Grosso do Sul no Brasil Investment Forum no estande do Ministério das Relações Exteriores. “É uma ação estratégica do Governo participar de eventos como esse, nos quais temos obtido significativos resultados. Essa é mais uma oportunidade para que o Estado se apresente como a melhor opção de investimentos. Preparamos um material de apoio, que é a revista ‘Mato Grosso do Sul: o destino certo dos seus investimentos’, publicação bilíngue que apresenta as oportunidades para investir no Estado”, informou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

O Brasil Investment Forum é organizado pelo governo brasileiro – por meio da Apex-Brasil, do Ministério de Economia e do Ministério de Relações Exteriores –, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. São esperados cerca de 1.500 participantes entre executivos de grandes empresas, formadores de opinião, representantes de alto escalão do governo, investidores estrangeiros e empresários brasileiros.

O Fórum será inaugurado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luis Alberto Moreno. Também estão confirmados os Ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Paulo Guedes (Economia), Sérgio Moro (Justiça), Bento Costa Leite (Minas e Energia), Tereza Cristina Dias (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

Entre os executivos confirmados como painelistas do evento estão Francesco Starace, CEO Global da ENEL; Luiz Pretti, Presidente da Cargill; Dilip Sundaram, CEO da Mahindra; Werner Baumann, CEO Global da Bayer; José Acosta, Presidente da UPS nas Américas; Donna Hrinak, CEO da Boeing na América Latina; John Rodgerson, CEO da Azul; Leonardo Vianna, CEO do Grupo CCR; Marcelo Fujimoto, CEO da Mandaê e Marcelo Claure, COO do Softbank; Ana Paula Assis, Presidente da IBM na América Latina; José Berenguer, CEO da JP Morgan.

