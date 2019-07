Governo acompanha início da reforma no Guanandizão e vistoria obras na grande Aero Rancho

A parceria Juntos por Campo Grande transformou a Capital em um verdadeiro canteiro de obras. Isso porque nas sete regiões da cidade é possível ver uma equipe empenhada na melhoria da qualidade de vida da população. O secretário especial do Governo, Carlos Alberto de Assis, vistoriou algumas obras, e destacou a importância do acompanhamento do Estado durante a execução.

“Esse é um momento que além de trazer o Governo para mais perto das pessoas, nós conseguimos acompanhar o andamento do cronograma, se a qualidade do material é compatível ao que contratamos. É um olhar especial do Governo, sempre buscando fazer boas entregas para a população”, pontuou.

O sonho da reforma do Ginásio Guanandizão, fechado há quase cinco anos, começou a se concretizar. Na última quinta-feira uma equipe iniciou a retirada do piso de borracha que revestia o espaço. Conforme Daniel Nunes Cerqueira, mestre de obras, na próxima semana outras equipes devem se unir a eles para a empreitada. Os recursos para a execução da obra de reforma e adequação do espaço esportivo totalizam R$ 1,8 milhão oriundos do Governo do Estado, sendo a Prefeitura a responsável pela execução da obra.

No grande Aero Rancho, a obra de dois residenciais segue a todo vapor para a conclusão de 448 unidades habitacionais. Uma equipe de 180 pessoas trabalha na construção dos apartamentos de 47m², que terá dois quartos, banheiro, sala e cozinha. Cada residencial terá área de lazer com dois quiosques e uma quadra de areia. Conforme Assis, a previsão de finalização de entrega das unidades é março de 2020. “Nós estamos aqui no Residencial Aero Rancho 7, que fica do lado do Residencial Aero Rancho 8, onde está se concretizando o sonho de mais de 400 famílias. A previsão de entrega dessas unidades é março de 2020”, concluiu.

O secretário especial também visitou as obras na Ernesto Geisel, onde elencou pontos importantes da revitalização. “O problema de enchente que sempre teve aqui, irá desparecer, a contenção está sendo feita. Outra coisa importante é a proteção, o guardrail que irá proteger a vida das pessoas que usam essa via, que é muito movimentada. As obras no Rio Anhanduí, na Ernesto Geisel, não pararam, e ficamos felizes de passar aqui e ver a obra em todo ritmo. Em breve, vamos entregar mais uma obra fundamental para a nossa Capital”, frisou Assis.

Acompanhado de lideranças, Carlos Assis, também vistoriou as obras de pavimentação asfáltica das ruas Bongiavone, Gruta do Maquiné, e Galeão no setor III da grande Aero Rancho.

Juntos por Campo Grande – A parceria entre o Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Campo Grande permitiu a retomada de obras emblemáticas para a Cidade Morena, além da efetivação de soluções para a mobilidade urbana, pavimentação asfáltica, e obras de drenagem urbana para as sete regiões da Capital.

Na primeira etapa, a gestão estadual repassou R$ 15 milhões por meio de convênios com a gestão municipal. O esforço conjunto também possibilitou a viabilização de R$ 180 milhões do Governo Federal. Na segunda etapa, os repasses totalizaram R$ 14 milhões para o pacote de obras.

Comentários