Governador entrega patrulhas e participa do lançamento do Plano Safra

O governador Reinaldo Azambuja dá continuidade ao programa de fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (8) com a entrega de mais uma frota de patrulhas mecanizadas. Nesta etapa, 14 municípios receberão 101 equipamentos. A solenidade está marcada para às 10h30 na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande.

Patrulhas completas, compostas por 56 itens e 45 implementos extras, serão repassadas às prefeituras de Amambai, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, Campo Grande, Glória de Dourados, Jaraguari, Nioaque, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos. Ao todo, serão 101 equipamentos entregues.

Nesta quarta entrega de máquinas e implementos agrícolas são investidos R$ 1,9 milhão de recursos estaduais e federais (emendas parlamentares da bancada de MS). Uma próxima e última etapa prevista ainda para esse mês vai finalizar o programa com a entrega 1.312 itens (220 patrulhas) e investimentos de R$ 30,7 milhões dos dois governos.

Também nesta segunda-feira, o governador Reinaldo Azambuja participa do lançamento do Plano Safra 2019/2020 pelo Banco do Brasil aos produtores rurais e profissionais ligados ao agronegócio em Mato Grosso do Sul. Com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o banco vai divulgar as linhas de crédito.

O evento será realizado às 14h no auditório da Banco do Brasil do Centro de Campo Grande, localizado na Avenida Afonso Pena, n° 2.202.

Viagem ao Paraguai

Depois dos compromissos em Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja viaja para Assunção, no Paraguai, para se reunir com o presidente Mario Abdo Benítez. O encontro busca o fortalecimento de ações conjuntas nas áreas sanitária, de logística e segurança. A ministra Tereza Cristina acompanha o governador na missão institucional.

A comitiva será composta ainda pelo vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith; pelos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública); e pelo presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa.

Na ausência do governador e seu vice, o Governo de Mato Grosso do Sul será comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJMS), o desembargador Paschoal Carmello Leandro. Isso porque o presidente da Assembleia Legislativa, que é o terceiro na linha de comando, estará na viagem oficial ao país vizinho com os representantes do Executivo.

