Governador em exercício, desembargador Paschoal Carmello Leandro recebe autoridades do Estado

O Presidente do Tribunal de Justiça, e governador em exercício por Mato Grosso do Sul, desembargador Paschoal Carmello Leandro, cumpriu expediente na Governadoria na tarde desta segunda-feira (8.7), onde recebeu diversas autoridades do Estado.

No inicio da tarde, o governador em exercício, acompanhado do secretário especial de gestão política do governo, Sérgio de Paula, recebeu o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Rocha, que esteve acompanhado dos deputados, Renato Câmara e Coronel David.

Em uma das agendas, recebeu o Defensor Público-Geral do Estado, Fabio Rogério Rombi, a chefe da Consultora Legislativa do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, e a Procuradora-Geral do Estado, Fabiola Marchetti, que enfatizou o momento histórico.

“Esse é um marco, pois em toda história do MS, essa é a segunda vez que o presidente do TJ assume interinamente o comando do Executivo. A nossa pauta, em resumo, foi jurídica, colocar nosso trabalho, como é o funcionamento da procuradoria, e da consultoria legislativa a disposição. Passando para ele um olhar de Executivo”, pontuou.

O Procurador-Geral de Justiça, Paulo Passos também foi recebido pelo governador em exercício e destacou o fortalecimento da união entre os poderes. “Uma visita de cortesia como chefe do Ministério Público, ao chefe do Poder Judiciário que está na interinidade do Governo do Estado, para tratar de pautas comuns que interessam a sociedade sul-mato-grossense, mas principalmente, afinar os laços que já são muito bons, entre Ministério Público, Poder Judiciário, e Poder executivo, nessa interinidade do Dr. Paschoal como governador do Estado”. afirmou Passos.

Além de registrar as boas-vindas, o secretário estadual de fazenda, Felipe Mattos, apresentou pontos importantes da Reforma Tributária, discutidos durante o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do qual o titular da Sefaz participou em Brasília.

O governador em exercício, desembargador Paschoal Carmello Leandro, também recebeu no gabinete os juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, Fernando Chemin Curi e Alexandre Branco Pucci, além de de Julio Dias de Almeida, diretor de Secretaria de Finanças do TJ.

Comando do Estado

Na ausência do governador Reinaldo Azambuja, e seu vice, Murilo Zauith, que estão em viagem oficial em Assunção, o Governo de Mato Grosso do Sul será comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJMS), o desembargador Paschoal Carmello Leandro. Isso porque o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa, que é o terceiro na linha de comando, acompanha os representantes do Executivo na viagem ao país vizinho.

