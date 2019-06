GOI apreende adolescente por tráfico de drogas no Dom Antônio

Policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI apreenderam 45 invólucros de maconha nesta terça-feira (25), na Rua Adelaide Maia esquina com a Ilma de Souza, no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. A droga estava com um adolescente de 15 anos que foi apreendido em flagrante.

Um adolescente (15) foi apreendido em flagrante com 45 papelotes de maconha, na terça-feira (25), na Rua Adelaide Maia esquina com a Ilma de Souza, no Bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande/MS. O menor alegou aos policiais ter pego a droga com um desconhecido no bairro Cidade de Deus, para revender no Dom Antônio durante o dia, pois não podia sair à noite por estar em liberdade assistida, por ter infração anterior também por tráfico de drogas, tendo sido apreendido em flagrante em outubro do ano passado. Uma pequena quantidade de dinheiro também foi apreendida com ele. O garoto reside no bairro Parque do Sol com a avó, que foi comunicada sobre a sua apreensão e encaminhamento do infrator para a Unei Novo Caminho onde permanece internado.

