Gisely vence batalha pela vida com a chegada do novo órgão

Há treze dias a jovem, Gisely Duarte Galeano, 31 anos, comemora o novo órgão recebido por meio do transplante renal realizado no último dia 5 de dezembro pela equipe de urologia da Santa Casa de Campo Grande. Depois de quase três anos entre o diagnóstico da doença renal, tratamento e transplante, hoje, ela comemora “nova vida”. Com este, o hospital já realizou 20 transplantes renais no ano.

O problema renal da paciente começou em 2017 quando ainda morava em Dourados e sua vida em desenvolvimento profissional e pessoal. Na época, os inchaços, as dores (tipo cólica) e falta de ar eram constates e não cessavam levando a pensar que era por conta do sobrepeso. Dias depois, ao passar muito mal, Gisely retornou para Ponta Porã, sua cidade, e lá veio a informação de que ela tinha apenas um rim e que o mesmo já estava 100% comprometido.

“Quando descobri a insuficiência renal estava quase morrendo. Estava com inchaços, dores constantes e muita falta de ar e isso foi o que me levou até o hospital de emergência da minha cidade. Quem me levou foi uma amiga e por pouco não morri, estava com 0% de oxigênio no cérebro, foi uma grande luta. Com o diagnóstico pensei que iria morrer, pois desconhecia as informações e era tudo muito novo para mim. Cheguei a questionar: quem vai me doar um rim? ”, lembrou a paciente.

A aceitação da doença demorou meses para acontecer. Depois da descoberta ela iniciou os tratamentos e esse tempo foi bastante difícil. Foram dois anos de hemodiálise via cateter e peritoneal, dividindo o tratamento entre Ponta Porã e Dourados, até que surgiu a chance de ir à São Paulo para iniciar o acompanhamento pré transplante por lá, uma oportunidade que teve de ser deixada devido ao alto custo. Neste tempo, uma amiga que transplantou na Santa Casa de Campo Grande apresentou o serviço, por ser no mesmo Estado, e ela resolveu tentar.

“Quando meus familiares souberam minha prima se dispôs a doar. Estávamos fazendo o acompanhamento em São Paulo, mas o alto custo me impediu de continuar. Nisso uma amiga me falou da Santa Casa, ela tinha transplantado aqui e disse para eu tentar e assim eu fiz. Depois de muita luta, histórico de parada cardiorrespiratória, mal-estares eu conseguir uma consulta. Cheguei até a doutora Rafaella que me encheu de esperança com o transplante após me inserir na lista estadual”, comentou.

Hoje, com o novo órgão em pleno funcionamento, o que resta são agradecimentos por parte da paciente às pessoas que a acompanharam nesta batalha pela vida que foi vencida com a chegada do novo órgão. “A ligação que recebi da doutora foi inacreditável, eu chorei muito, nem esperava que sairia nesse momento, graças a ela e sua equipe hoje eu estou me sentindo viva novamente. Agradeço muito a família do doador, espero que possa existir mais famílias como esta que no momento de dor ainda se dispôs a ajudar outra pessoa. Não posso deixar de agradecer também o cuidado e a paciência dos profissionais médicos e assistenciais da Clínica do Rim de Ponta Porã”, agradeceu.

A equipe médica responsável pelo transplante foi o médico urologista, Dr. Adriano Lyrio, a médica nefrologista responsável pela paciente, Dra. Rafaella Campanholo Grandinete e toda equipe multiprofissional do centro cirúrgico.

