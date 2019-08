Gastronomia, cinema, música, teatro – Festival Comitiva dos Chefs começa sexta

Gastronomia regional, chefs de renome nacional e internacional, cinema, música, teatro, aulas show e muitos sabores, tudo isso faz parte da programação do Festival Gastronômico Comitiva dos Chefs.

A abertura do festival será nesta sexta-feira (16) às 18h e a primeira aula-show é com chef pernambucano Cumpade João, que irá ensinar como preparar o Banquete Para o Rei, um prato introduzido no Brasil pelos africanos e que hoje faz parte da cultura e gastronomia baiana. “Esse prato é servido como iguaria para um orixá denominado Xangô, é embasado em carne bovina (peito ou rabada) puxado no aziete de dendê”, detalha o chef.

João destaca a importância da realização de um festival como o Comitiva dos Chefs para a valorização e difusão da cultura regional. “Somos o que comemos e hoje estamos acostumados com essa cozinha modista e esquecemos nossas raízes, por isso aceitei desafio de trazer para o festival algo que representasse o Nordeste, esse prato é pouco marcante, quem come não esquece.”

O Comitiva dos Chefs oferece uma oportunidade única de conhecer os mais diversos e surpreendentes sabores da culinária regional, como, por exemplo, o Flan de Jatobá, uma sobremesa de origem romana, adaptada pela chef Andrea Diniz. “O fruto do jatobá é muito nutritivo e queria mostrar que mesmo com sabor bem forte pode ser usado em uma sobremesa de forma saborosa, por isso adaptei a receita original do flan, que é a base de gelatina, e acrescentei a farinha de jatobá”, explica chef.

Além de experimentar novos sabores, quem for ao festival poderá acompanhar a final do concurso amador de confeiteiro, chef e churrasqueiro e participar de mesas redondas com os temas “A Nova Cozinha Pantaneira”, “Insetos Comestíveis/Pancs” e “A influência dos imigrantes na gastronomia do Mato Grosso do Sul.”

Cine Comitiva

Outra novidade do festival é o Cine Comitiva. No sábado será exibido o documentário “Cozinha Regional Pantaneira” cuja pesquisa, direção e roteiro é de Dedê Cesco, Paulo Machado, Marcos Fachini e Ricardo Maranhão e no domingo, o documentário “À mesa: Campo Grande de Sabores” de direção de André Patroni, Kleomar Carneiro e Paulo Higa.

O Cine Comitiva também irá prestar homenagem, no sábado, ao senhor João Vergínio da Silva com exibição do mini documentário “João da Paçoca” de direção e produção de Elis Regina Nogueira. João, 91 anos, é cearense e há mais 24 anos vende a ‘melhor paçoca do mundo’ em Campo Grande. Seu João estará presente durante exibição do filme.

Durante todo festival, o Corredor Gastronômico oferece grande variedade de pratos da culinária regional. Cada prato terá valor máximo de R$ 25, e a animação fica por conta de Marcelo Loureiro, Gideão Dias, e das bandas Play Sounds e Beatles Maníacos.

Para Crianças

No sábado e domingo das 14h às 17h as crianças poderão participar das oficinas de cerâmicas, e domingo, às 16h, haverá apresentação circense com Grupo Circo do Mato.

Apoio e Parcerias

Esta é a 2ª edição do Festival Gastronômico Comitiva dos Chefs. Este ano o projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) da Prefeitura de Campo Grande e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

A edição 2019 será realizada na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária, entre 16 e 18 de agosto, em Campo Grande (MS). O endereço é Avenida Calógeras, 3015, Centro.

Para conferir a programação completa e se inscrever nas aulas-show, acesse o site WWW.comitivadoschefs.com.br .

Comentários