Garras resgata professora e impede golpe do falso sequestro

Uma professora de Campo Grande foi resgatada por policiais do Garras, na manhã de quinta-feira (25), após passar horas refém de um grupo de criminosos que aplica o golpe do falso sequestro. De acordo com o delegado João Paulo Sartori no início da madrugada a vítima recebeu uma ligação dos criminosos dizendo que haviam sequestrado a sua filha. A ordem foi para que a docente retirasse todos os telefones do gancho e saísse de casa e fosse a um hotel, para acertar as negociações. A vítima deixou bilhetes pelo apartamento, após familiares não conseguirem contado acionaram o Garras. Num hotel da Av. Afonso Pena passou momentos de terror e por volta as 11 da manhã foi até uma agência bancária com os bandidos que a fizeram sacar R$ 80 mil.

RESGATE

Após pagar o falso resgate, ela recebeu ordem para se hospedar em outro hotel na Avenida Mato Grosso, para aguardar as próximas instruções dos criminosos, sendo neste momento resgatada pelos policiais do Garras, que informaram se tratar do golpe do falso sequestro. Conforme o delegado Sartori, a equipe do Garras intermediou contatos junto ao banco em que a vítima mantém conta, conseguindo reaver R$ 78 mil reais. Os outros R$ 2 mil já haviam sido sacados pelos criminosos. As investigações do Garras terão prosseguimento para identificar os responsáveis pelo golpe e os titulares das contas bancárias onde a vítima depositou o dinheiro.

Orientações do Garras

O Garras orienta que em casos como este, as pessoas telefonem ou enviem mensagens para familiares para confirmar que todos estão bem ou procure imediatamente a polícia. Além disso, evite atender ligações de números desconhecidos e em hipótese alguma forneça dados ou informações bancárias, números de documentos, nomes, sobrenomes ou endereço de familiares.

