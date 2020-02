Galo empata no minuto final, mas jejum diante do Aquidauanense se mantém

Com gol aos 48 minutos do segundo tempo, Operário consegue empate diante do Aquidauanense FC, mas continua o jejum de cinco anos sem vencer o adversário.

O jogo foi realizado neste domingo no estádio Morenão, pela terceira rodada do Campeonato Estadual, com placar de 2 a 2, e todos os gols assinalados no segundo tempo.

O time da Princesa do Sul chegou a estar vencendo por 2 a 0, com gols surgidos após jogadas pela direita, e bolas laçadas na pequena área.

Aos 4 minutos, Assuerio cruzou para Bruno Morais, que obrigou o goleiro Ravel rebater, e Keverson, no rebote, marcou de pé direito. Aos 21 minutos na falha da defesa do Operário, Assuerio tomou a bola e lançou para Agnaldo marcar 2 a 0, de pé direito de dentro da pequena área.

Com resultado adverso, o Galo campo-grandense foi à frente na base da pressão, e aos 36’ conseguiu diminuir a diferença. Jogada pela meia direita, a bola foi lançada na área, e Borges marcou de cabeça, a bola ainda desviou em Jo.

Aos exatos 48 minutos da etapa final, com nova bola alçada na área e rebote do goleiro, o Galo conseguiu o empate. Após cobrança de escanteio, Rychely aproveitou o rebote do goleiro Diego, e chutou de primeira, de fora da área, meia altura, no canto direito do gol.

Com o resultado o Operário e Aquidauanense chegam a soma de 4 pontos e estão na 3ª colocação no Estadual, mas o o Operário leva vantagem no saldo de gols.

JEJUM DO OPERÁRIO

O empate por 2 a 2, pode até ter gosto da vitória diante das circunstancias da partida, mas o Galo continua sem vencer o Aquidauanense há quase 5 anos, com sequencia de 5 jogos. A última vitória foi por 3 a 0 no dia 29 de Outubro de 2015, em jogo válido pelo Estadual Série B. Os gols daquela partida foram assinalados por Thalles, Dieguinho e Agnaldo, em jogo no Morenão.

Foi o 10º confronto entre as equipes na história em competições oficiais, com 4 vitória do Aquidauanense, duas do Galo e quatro empates.

Nos anos 80 e inicio dos anos 90, o município de Aquidauana contou com o Aquidauanense Esporte Clube, como seu representante. A princesa do Sul ainda teve na Série A de 1998 o Botafogo.

