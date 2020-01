Futuro sustentável é uma das prioridades do Ensino público do MS

“A necessidade de um futuro sustentável requer mudanças no presente, ações insustentáveis de consumo devem ser mudadas para que possamos oferecer qualidade de vida para novas gerações”. É de acordo com esta visão contemporânea que a professora e gestora Jaqueline Dias, da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos, localizada no conjunto Aero Rancho, incentiva o protagonismo dos estudantes nas competências sócio emocionais e iniciativas sociais.

O resultado não poderia ser mais produtivo. Através de cálculos matemáticos, os estudantes Brayan Guimarães Breitenbach Stelle e Sthefani Cristina Pilatte realizaram o projeto intitulado “Aplicação Sustentável da Água Condensada dos Aparelhos de Ar para Limpeza”. Após o levantamento da quantidade de água eliminada, os alunos deram início a experiência que resultou numa economia de 2.016 litros de água (em uma semana) que eram desperdiçados nas calçadas.

Responsável pelo projeto, o professor Cesar Floriano explicou que mais de 400 litros de água eram eliminados diariamente dos 28 aparelhos de ar condicionado na unidade escolar. Essa era a vazão média de água por aparelho que estava funcionando em uma temperatura de 20ºC em um dia típico de verão, de acordo com o método direto. Para captar e reaproveitar esta água do gotejamento, os alunos utilizaram baldes durante um período de quatro horas.

Tecnologia usada nas escolas desenvolve Casa inteligente

Para quem acredita que a casa inteligente é algo muito distante da nossa realidade, vai mudar de ideia com a iniciativa dos estudantes do curso de Técnico em Informática da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva (Moreninha II), em Campo Grande. Apresentado na FECINTEC (Feira de Ciências e Tecnologia), o projeto da “Casa Inteligente e Sustentável” conquistou a premiação de 1º lugar na categoria Ciências Exatas e da Terra, com a construção de uma maquete com materiais de baixo custo. Uma casa sustentável, de acordo com os professores e orientadores, Thiago Gonçalves de Almeida, Enilda Aparecida Mendes da Rosa Cáceres e Regiane de Souza Fernandes, pode trazer benefícios como a economia de energia e de água, reciclagem do lixo, ventilação adequada, e vários outros que ajudam a preservar o ambiente.

Para construir a maquete da casa inteligente, integrando tecnologia com a sustentabilidade, as alunas responsáveis pela execução do projeto, Emilly Ávila Schiavi, Isabele Luiza da Silva e Giovanna Braz Almança, utilizaram a plataforma Arduino por seu baixo custo e fácil aprendizagem. Para a construção da maquete foram necessárias pesquisas, programação em testes de funcionamento e, finalmente, a decoração. A casa inteligente e sustentável poderá contribuir para a preservação do meio ambiente, bem como sensibilizar os estudantes e familiares que obtiveram a oportunidade de participar da construção, além de trazer vastos conhecimentos relacionados a estes conceitos. São orientadores e estudantes dando mais uma valiosa contribuição ao ensino público do Estado.

Comentários