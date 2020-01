Futebol ofensivo e sem ingerência política são fatores preponderantes no Galo

Aplausos, otimismo, esperança e críticas marcaram o dia de apresentações oficiais do Operário Futebol Clube nesta Quinta-feira (30/01), no auditório da Unigran, em Campo Grande.

O mais popular clube de Mato Grosso do Sul começa o Campeonato Estadual/2020 com 24 jogadores em seu elenco, tendo como base profissionais experientes vindos do futebol catarinense, baiano e do interior de São Paulo. Mas também com passagens por clubes do futebol internacional.

A média de idade é de 27 anos, altura média de 1m80. Apenas 4 jogadores das categorias de base do clube compõe o elenco.

A equipe será comandada pelo jovem técnico Glauber Caldas (33 anos), que no ano passado dirigiu o Costa Rica no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil.

Natural de Campo Grande, porém com histórico futebolístico construído nos Estados de Goiás e São Paulo, Glauber falou que seu time no certame sul-mato-grossense será ofensivo, e não vai repetir e aceitar os erros cometidos no Costa Rica. “Vou ter um time em busca do gol o tempo todo, com jogadores experientes. No ano passado, falhamos porque tinha ingerência política da diretoria e nossos jogadores eram extremamente inexperientes, e time que quer ser campeão precisa de profissionais experientes”, destacou.

Disse ainda que aceitou o convite para dirigir o time por acreditar no projeto e pela proposta de ter liberdade na condução técnica e formação do elenco. “Criamos um perfil de atletas; mantenho dados com todas as informações do profissional, como características de jogo e outros. Posso dizer que 100% do elenco integrante foi total escolha nossa. Conheço todos”, Afirmou.

Na oportunidade o técnico fez questão de dizer que acredita que no Operário não haverá ingerência política da diretoria. Lembrou que no Costa Rica, clube que dirigiu no ano passado, a participação política foi intensa, e também afirmou ser uma grande mentira que no Costa Rica não havia problemas financeiros, fato que atrapalhou o time. “Costa Rica é um clube político, isso acontece em muitos clubes no Brasil.

“O Costa Rica só não foi bem porque a condição financeira atrapalhou. Essa história de que lá (no Costa Rica) jorrava dinheiro, é conversa. Isso é mentira!” afirmou.

O técnico diz ser adepto dos treinamentos abertos para a imprensa e torcedores. “Não faço questão de fechar os treinos; não posso me privar da pressão da torcida. Pode ter certeza que na maior parte farei treinamentos abertos, mas, evidente que por questões estratégicas, em algum momento o treino será fechado”.

Glauber foi campeão e vice-campeão pelo Novo Horizontino, nos anos de 2017 e 2018, como auxiliar técnico também trabalhou no Vila No

O Galo estreia no Estadual neste domingo, às 15 horas, no estádio Morenão diante da Pontaporanense

