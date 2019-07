Futebol feminino da Advocacia começa nesse sábado

Nesse sábado (06) acontecerá a primeira competição feminina do II Jogos da Advocacia da modalidade futebol Society da categoria livre. Os jogos acontecerão no Clube Campestre da Ordem dos Advogados do Brasil, que fica na saída para Três Lagoas, próximo ao Aeroporto Santa Maria. Estão marcadas 2 partidas para o dia: a primeira acontecerá às 9 horas (ADVOGONÇAS x STTF) e a segunda às 15 horas (AGENTES x CASSEMS).

“Eu estou muito orgulhosa por isso, porque eu fui uma das que se reuniram em 2017 para criar o primeiro time de futebol feminino da OAB, e de lá pra cá estamos colhendo bons frutos, porque cada ano que passa estamos tendo a maior participação de advogadas e estagiárias nessa prática esportiva” relata a Secretária-Geral Adjunta, Janaína Pouso.

Janaína afirma que todos os diretores da Caixa de Assistência são apoiadores, não só do futebol, como, também, de todos os esportes, pois a saúde e a qualidade de vida do advogado sempre virão em primeiro lugar para a OAB. “O que depender de nós, diretores da Caixa, principalmente do nosso presidente José Armando, que sempre foi o entusiasta e apoiador do futebol feminino, a gente vai continuar apoiando. Em breve teremos novidades, com projetos que visam a qualidade de vida do advogado e se depender da gente, o futebol feminino sempre será valorizado”.

Desta forma, a diretora convida a todos, advogadas e advogados, a comparecerem às 9 horas na sede de Campo da OAB a fim de prestigiar o futebol feminino no campeonato de jogos da advocacia dizendo que todos são muito bem vindos para que possam observar com outros olhos e se encantar cada vez mais com a força de vontade e a dedicação feminina.

