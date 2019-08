Funtrab abre inscrições para 145 vagas de cursos de qualificação

Na atual conjuntura econômica, muitas pessoas se deparam com empregadores mais exigentes e dificuldades de recolocação no mercado de trabalho e a maioria é por falta de qualificação. Pensando nisso, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), por meio da Casa de Qualificação, abriu inscrições para seis cursos (Auxiliar Administrativo, Atendimento ao Público, Confeitaria Inicial, Frango Desossado e Técnicas de Recheio, Fuxico e Sublimação), nos arcos ocupacionais Administrativo, Alimentação e Artesanato.

Os interessados devem se inscrever somente na Casa de Qualificação, situada à Rua 7 de setembro, 912 (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, no centro), com os seguintes documentos: RG (ou documento com foto); CPF; Comprovante de Endereço e comprovante de escolaridade (nas inscrições para os cursos de Auxiliar Administrativo e Atendimento ao Público).

“Serão 145 vagas para cursos gratuitos e temos que dar respostas rápidas a esta carência de mão de obra qualificada. A Funtrab disponibiliza esses cursos básicos de curta duração, o que pode ser um reforço na carreira do trabalhador que pretende adquirir maior conhecimento num curto espaço de tempo, com baixo custo para os cofres públicos, assim como outras formas alternativas de geração de renda, contribuindo com o fortalecimento da economia do Estado”, ressalta o diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felini.

O projeto surgiu diante da necessidade de qualificação social e profissional dos trabalhadores do Estado. A intenção é de aumentar as possibilidades de inserção dos trabalhadores no mercado do trabalho e outras formas de geração de trabalho e renda; aperfeiçoar e atualizar conhecimentos de novas tendências e tecnologias de atividades no mercado do trabalho.

Casa de Qualificação

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inaugurou a Casa de Qualificação em 10 de dezembro de 2015, cujo público é direcionado aos desempregados e/ou empregados sob risco de desocupação; trabalhadores beneficiários do Seguro-Desemprego; trabalhadores beneficiários dos programas sociais; jovens que buscam emprego, ocupação e renda; empreendedores, artesãos e autônomos. A idade mínima é de 16 anos completos e a escolaridade de acordo com a exigida na ementa de cada curso.

