Funsat abre inscrições de qualificação profissional para diversos cursos

A Escola de Qualificação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho) abre diversos cursos entre eles; relacionamento interpessoal, atendimento ao cliente, carreira, empregabilidade e currículo, fundamentos da matemática financeira e depilação avançada. As inscrições podem ser realizadas hoje sexta-feira (13) e segunda-feira (16).

Para o curso de relacionamento interpessoal é necessário ter a partir de 16 anos, a Escolaridade Fundamental Completo. Conteúdo que será ministrado: Desvendando o mundo do trabalho e suas tendências; Compreendendo Revolução 4.0; As novas competências profissionais; Conceitos da ética profissional.

Fundamentos da Relacionamento Interpessoal; Princípios da inteligência emocional; Entendendo o autoconhecimento e autodesenvolvimento; Noções de Gestão de Comunicação; Elementos essenciais para um bom feedback. São 30 vagas disponíveis. Com carga horária de 10h, o horário do curso será vespertino.

O curso de atendimento ao cliente Requisitos: Idade Mínima 16 anos – Escolaridade Mínima Ensino Fundamental Completo. O Conteúdo que será ministrado: O profissional de atendimento; Identificação do perfil do cliente; Como se comunicar de forma eficaz; Postura do profissional e da empresa; Proatividade; Os dez pecados do atendimento. Com carga horária de 10h o curso será ministrado no horário matutino.

O curso de Carreira, Empregabilidade e Currículo, Requisitos: Ter Idade Mínima 16 anos – Escolaridade Ensino Fundamental Completo. O Conteúdo que será ministrado: Desenvolvimento de Carreira; Empregabilidade e Mercado de trabalho; Oficina de Elaboração de Currículo. Com carga horária de 15h, serão 30 vagas e será ministrado no período vespertino.

O curso sobre Fundamentos da Matemática Financeira

Requisitos: Idade Mínima 16 anos – Escolaridade Ensino Fundamental Completo. O Conteúdo que será ministrado: Porcentagem no uso cotidiano; Acréscimos e Descontos; Juros Simples e Compostos. Com carga horária de 12h , serão 30 vagas disponibilizadas, o curso será realizado no período matutino.

E o curso de Depilação Avançada Requisitos: Idade Mínima 18 anos – Somente para quem trabalha com depilação ou fez o curso de Depilação Básica. É necessário apresentar o certificado de comprovação. O Conteúdo que será ministrado: Banho de lua; Virilha artística; Terapias da depilação. Com carga horária de 30h , serão disponibilizadas 30 vagas, o curso será realizado no período vespertino.

Para quem se interessar devem estar comparecendo na Funsat nesta sexta-feira (13) e segunda-feira (16) munidos de documentos pessoais e cópia de endereço e cópia da carteira de trabalho. O atendimento da Funsat é das 7h as 17h. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho 992 Vila Glória.

Para mais informações ligar para o telefone da Funsat (67) 4042-0585

