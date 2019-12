FundturMS destaca ações de 2019 e perspectivas para 2020

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul finaliza 2019 com duas indicações para o 2º Prêmio Nacional do Turismo, sendo troféu de prata na categoria “Iniciativas de Destaque – Gestão de Dados e Monitoramento no Turismo”, com o Programa de Classificação Turística dos Municípios do Estado de MS e finalista na categoria “Governo – Dirigentes e Parlamentares”. Além desse reconhecimento, a instituição conquistou o troféu Jacaré de Prata no 20º Prêmio Caio, na categoria Convenção Internacional com o “Captação e Realização do 1º AdventureNEXT Latin America”, e na categoria Centro de Convenções de pequeno/médio porte, com o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Para o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, o trabalho realizado, as indicações e premiações são resultados de ações de fomento do turismo estadual desenvolvidas ao longo do último ano. “Estamos muito felizes com as premiações, mas não são só elas que demonstram a eficiência do nosso trabalho e sim os resultados alcançados até o momento. Nossa atuação no cenário nacional dão uma mostra de como estamos trabalhando, com foco na construção de políticas públicas coletivas e isso coloca a FundturMS como uma das referências no país”.

Wendling destaca ainda o trabalho que será realizado pela Fundtur nos próximos anos. “Queremos ampliar o que já estamos executando, como transformar o Observatório de Turismo do MS num centro de inteligência que mostra, inclusive, tendências de mercado, vamos fazer uma promoção cada vez mais direcionada nos mercados prioritários do Estado e utilizar as tecnologias disponíveis. Pretendemos aumentar os investimentos no apoio aos destinos a partir da nossa matriz de classificação online, feita pelo Programa de Classificação Turística dos Municípios; ampliaremos a captação de voos, aproveitando a entrada de novas companhias aéreas; vamos lançar uma nova campanha de marketing promocional, ainda mais robusta que a VisitMS, que foi sucesso nas duas etapas; pretendemos criar uma campanha para o sul-mato-grossense, focada no mercado interno, além de novos e importantes segmentos como o LGBT”, finaliza.

No dai 4 deste mês Bruno Wendling tomou posse da presidência do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) e integra o Conselho Nacional de Turismo.

Ações de fomento em 2019

Confira algumas ações da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul em 2019:

– Lançamento da campanha Pesque, Solte & Volte Sempre, com vídeo promocional e ações em feiras do segmento;

– Realização do “1º Seminário de Turismo Isto é Mato Grosso do Sul”;

– Realização do “Prêmio Isto é Mato Grosso do Sul”;

– Publicação de editais de apoio a eventos geradores de fluxo turístico e promoção/comercialização para municípios e OSCs;

– Parceria com o Consórcio Interestadual Brasil Central com participação, em estande próprio, na WTM Londres lançando o destino Brasil Central – Descubra um novo Brasil;

– Publicação de licitação para reforma no prédio do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo;

– Apoio a eventos internacionais como a 7ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais – Wildfire;

– Promoção e divulgação dos principais destinos do MS em feiras e eventos nacionais e internacionais;

– Lançamento oficial do Mapa Estratégico do Turismo de Mato Grosso do Sul 2019/2029 elaborado pelo Conselho Estadual de Turismo – CET;

– Programa Fortalece Turismo para o Mato Grosso do Sul, através de parceria entre Fundtur e SebraeMS;

– Treinamento do novo Sistema de Classificação Turística com a participação de 40 municípios de MS;

– Apoio à realização dos Sertões, maior rally das Américas e segundo maior do mundo, que teve largada em Campo Grande e Costa Rica como cidade anfitriã;

– Apoio ao primeiro Mundial de MBT 24 Horas Solo realizado no Brasil, em Costa Rica,

– MS Investe Turismo: assinatura de parceria para fomento do turismo do MS no valor de R$ 750 mil entre Fundtur e Sebrae;

– Parceria entre Fundação de Turismo do MS e Uniderp para pesquisa em empreendimentos rurais no Pantanal;

– Realização do roadshow “Isto É Mato Grosso do Sul” em cinco cidades de São Paulo, com a participação de mais de 700 agentes de viagens;

– Capacitação e consultoria em mídias digitais para a equipe de mercado da Fundtur/MS;

– Publicação do 1º Anuário dos Dados Turísticos 2018/2019 do Observatório de Turismo de MS;

– Programa Investe Turismo, do MTur, selecionou sete destinos de Mato Grosso do Sul, que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro, com a participação da FUNDTUR/MS na indicação, que recebem pacote de ações de investimentos, incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, marketing, inovação e melhoria de serviços;

– Programa de Captação de Novos Voos, que originou o programa Decola MS: decreto que incentiva ampliação de voos e redução de preço das passagens em MS;

– Comemoração dos 40 anos de criação de órgão oficial para o fomento do turismo no Mato Grosso do Sul;

– Lançamento da segunda fase da campanha “VisitMS – pessoas únicas, escolhas surpreendentes”, com foco em segmentos de demanda como casais, família, melhor idade e jovens;

