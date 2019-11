Fundtur MS é finalista do Prêmio Nacional do Turismo em duas categorias

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul concorre em duas categorias no Prêmio Nacional do Turismo 2019, que tem por objetivo reconhecer iniciativas do turismo e profissionais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do setor.

O primeiro finalista é o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling. Ele concorre como Profissional de Destaque no Turismo, na categoria Dirigentes e Parlamentares. “Estou feliz de estar entre os finalistas pelo segundo ano consecutivo, o que mostra que o trabalho da Fundação de Turismo do MS tem gerado resultados positivos. E mais feliz de ver um case nosso, que é a Matriz de Classificação online, também entre os finalistas. Isso mostra o trabalho e empenho do nosso time”, destaca do diretor-presidente. A votação, que pode ser feita até o dia 1º/12/2019, está sendo realizada pelo site do MTur (link https://bit.ly/2qMCzBN). Basta clicar na foto em que aparece Bruno Wendling.

A outra categoria em que a Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul concorre é Iniciativas de Destaque – Gestão de Dados e Monitoramento no Turismo, com o Programa de Classificação Turística dos Municípios do Estado de MS. O resultado é preliminar, pois ainda cabe recurso. A lista final dos finalistas será conhecida em 29 de novembro.

Enquanto os vencedores das Iniciativas de Destaque são escolhidos por uma comissão julgadora, a seleção dos Profissionais de Destaque ocorre por meio de votação popular para que o cidadão possa reconhecer e valorizar os representantes que atuaram de forma proativa para o desenvolvimento do setor nos últimos 24 meses. Os internautas poderão escolher entre os finalistas de oito categorias: Academia, Gestores e Técnicos, Dirigentes e Parlamentares, Empreendedores de Médio e Grande, ONGs, Imprensa, Mídias Sociais e Micro e Pequeno Empreendedores.

A cerimônia de premiação será realizada em 4 de dezembro, em Belo Horizonte (MG). Além do reconhecimento, o objetivo é divulgar e replicar tais iniciativas em outros destinos brasileiros, como forma de contribuir para melhorar as condições do turismo em seus territórios, gerando engajamento e atuando em benefício do desenvolvimento do setor.

