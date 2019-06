Fundação de Cultura faz lançamento oficial do Festival de Inverno de Bonito dia 2 de julho

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) lança oficialmente, no dia 2 de julho, a programação do 20º Festival de Inverno de Bonito, que acontece entre os dias 25 e 28 do próximo mês.

A cerimônia, que acontece a partir das 9h, no auditório da Governadoria, contará com a presença da diretora-presidente do órgão, Mara Caseiro, do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), além de parlamentares e representantes do município que sediará a festa.

Além da programação completa, serão anunciados os nomes dos cinco homenageados da edição deste ano, que terá a temática “Arte, Cultura e Meio Ambiente – Edição Comemorativa Revisitando”.

“Estamos completando 20 anos de festival com um simbolismo muito grande, pois Mato Grosso do Sul está no mapa nacional dos eventos culturais de grande porte. Queremos fazer uma festa alegre, completa, com muita música, arte, gastronomia e cinema, ao alcance de todos”, comentou Mara Caseiro.

Atrações confirmadas

Conhecidos por formar a dupla mais afinada do Brasil, Chrystian e Ralf abrem a programação de shows nacionais no Palco das Águas, por onde também vão passar Gal Costa, Lenine e BaianaSystem.

O palco do CMU (Centro de Múltiplo Uso) terá duas atrações nacionais: a cantora Karina Buhr, no dia 26 de julho, e BNegão e os Seletores de Frequência, no dia 27.

Na área das Artes Cênicas, vai ter teatro infantil de bonecos, teatro de sombras, dança vertical, circo de variedades e teatro popular. Tudo isso no Palco da Praça e nos distritos e assentamentos da região, onde vão se apresentar grupos de renome nacional como Galpão, Cia Lumiato e Cia Truks, além dos artistas locais.

Tradicionalmente, a Fundação de Cultura disponibiliza oficinas de arte e empreendedorismo durante o festival, incluindo história em quadrinhos, cinema, mosaico, máscaras de gesso, modelagem criativa e jogos teatrais, entre outras aulas gratuitas oferecidas à população e aos turistas.

O evento contará também com sessões de cinema, debates, mesas redondas, além do Espaço de Economia Criativa e do Pavilhão do Artesanato, com muita moda, design, saberes e fazeres tradicionais.

A gastronomia regional estará representada nas aulas show ministradas por chefs de cozinha, por meio de parceria firmada com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

A programação prevê ainda exposição de artes visuais, circo e dança, com a presença de grupos tradicionais como Ares, Circo Zanni, Quasar Cia de Dança, João Rafael Neto e Antônio Nóbrega, entre outros artistas nacionais e locais.

“O festival é um momento ímpar para a Cultura de Mato Grosso do Sul, e levar teatro, circo e dança não só para a população do Estado e para os turistas do Brasil e do mundo, mas também para os bairros e lugares onde o acesso a essas apresentações é mais difícil, é muito importante e gratificante”, concluiu Mara Caseiro.

