FOTOS: Desfile moda plus size acontece no Goianão

Acontece o segundo ano de desfile moda plus size do Goianão Confecções, onde os participantes e clientes terão um “Dia de Modelo”. Este ano terá novidades com participação de modelos plus size masculino, LGBTQI+ e da modelo profissional Plus Size Lucy Ribeiro ao convite da empresária Divina ( sobrenome). Os manequins plus size começam a partir da numeração 44, os participantes usarão look moda malhação e primavera.

O bem estar, o brilho nos olhos, o empoderamento dos participantes é a causa desse segundo desfile, o grande intuito é proporcionar satisfação ao público que compreende a importância de se sentir bem,elegante e plenas em todas ocasiões.

O Goianão Confecções tem a honra de oferecer as melhores peças do mercado com qualidade e preço justo, para seus clientes arrasarem! Não Percam!

Comentários