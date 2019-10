Fórum da Capital recebe 82 estudantes em visita orientada

Um grupo de 62 alunos do 1º e do 2º anos do ensino médio técnico em serviços jurídicos da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes e 20 acadêmicos do curso de Direito da Anhanguera Uniderp estiveram na última sexta-feira (27), em visita orientada ao Fórum de Campo Grande.

Divididos em três grupos, os estudantes percorreram o interior do prédio e, ao término da visitação, acompanharam a exibição de um vídeo institucional sobre a história e estrutura do Fórum de Campo Grande.

Os alunos estavam acompanhados pela coordenadora do curso técnico em serviços jurídicos, Lucélia Souza, e pela coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Anhanguera, Isa Maria Farmaggio Marques Guerini.

Uma das turmas foi agraciada com a gentileza do juiz da 6ª Vara de Família e Sucessões, Alexandre Tsuyoshi Ito, que ao cruzar com os alunos no corredor fez questão de interromper suas atividades para levá-los até seu gabinete, passando ainda por sua assessoria e cartório. O magistrado tirou dúvidas dos alunos sobre a carreira de juiz e também sobre a rotina de trabalho em uma vara judicial.

Saiba mais – O programa Visitas Orientadas ao Fórum de Campo Grande foi instituído a partir da edição da Portaria nº 1.414/2019, que estabeleceu regras de visitação às instalações físicas dos prédios do Tribunal de Justiça, do Fórum da comarca de Campo Grande e do Centro Integrado da Justiça, com o intuito de facilitar o acesso de cidadãos, estudantes, turistas e interessados em conhecer de perto o funcionamento do Poder Judiciário Estadual.

A intenção é propiciar oportunidades de melhor compreensão quanto ao trabalho desenvolvido por profissionais do Judiciário, destacando-se a importância deste Poder para a administração pública e para a pacificação social.

Na prática, a proposta assemelha-se ao programa “Conheça o Judiciário”, implantado em 2011 como uma forma de esclarecimento sobre funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário. A Secretaria de Comunicação realiza os agendamentos e responde pelo roteiro das visitas. A visitação compreende o acesso a pontos do prédio e é concluída com a exibição de um vídeo institucional no plenário do Tribunal do Júri.

O agendamento deve ser feito com, no mínimo, 25 dias de antecedência, e o cancelamento com oito dias de antecedência. Os interessados em agendar uma visita podem fazê-lo pelo e-mail [email protected] ou pelo http://www.tjms.jus.br/conheca/agendamento.php

Mais informações pelo telefone (67) 3317-3644.

