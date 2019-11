Força-tarefa trabalha até de madrugada para entrega da nova 14 de julho

A menos de 48 horas da entrega oficial das obras do Reviva Campo Grande, foi mobilizada uma força-tarefa que embora tenha trabalhado até a madrugada desta quarta-feira (27) em alguns serviços complementares, desde às 7 horas está de volta para dar continuidade ao trabalho no trecho.

Depois das 22 horas, quando o movimento de veículos é menor, a empreiteira responsável pela obra aproveitou para readequar o recapeamento no entorno do relógio instalado no cruzamento da 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena. As equipes deram continuidade a instalação da decoração natalina e o que já estava pronto foi colocado em funcionamento, atraindo atenção de que passava. Uma árvore de 15m de altura começou a ser montada nesta manhã.

Por orientação do prefeito Marquinhos Trad, a área no canteiro central da Afonso Pena reservada à distribuição dos jornais aos domingos, vai ganhar a configuração de uma praça com a instalação de bancos. “A ideia é que os transeuntes se acomodem ali, façam a leitura dos jornais, usem como local de descanso e bate papo”, explica o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

Desde segunda-feira a Secretaria mobilizou uma equipe de 50 pessoas que estão na Praça Ary Coelho, onde já fizeram a limpeza do coreto, o chafariz, desobstruíram as canaletas de escoamento da enxurrada, pintura dos pórticos de entrada e grades. O trabalho envolve também um tratamento no paisagismo, com poda de árvores e replantio de grama. Também foi revitalizado o playground e os equipamentos da academia ao ar livre.

Nesta quinta-feira começa a instalação da estrutura para o show programado para o dia seguinte. Na esquina da 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena (pista centro/shopping) será montado um palco de 12 metros por 10, dois camarins, 32 banheiros químicos. Haverá também dois painéis de LED com 12 metros cada, quase na esquina com a Barão do Rio Branco. Além do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, foram contratados 40 seguranças particulares.

Para montagem desta estrutura na quinta-feira o trânsito será interditado a partir das 7 horas, na 14 de Julho (entre 15 de Novembro e Afonso Pena) e a pista centro shopping da Afonso Pena entre Calógeras e 14 de Julho).

Nesta reta final, o trabalho está concentrado na lavagem da calçada que chegou a última quadra (entre Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso) e retoques finais no paisagismo.

