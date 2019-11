Filme infantil inicia programação de cinema do Fasp 2019

Na manhã desta terça-feira, 12 de novembro, foi iniciada a programação de cinema do 15º Festival América do Sul Pantanal. Foi exibido o filme infantil Turma da Mônica – Laços na Praça CEU Heloisa Urt, às nove horas.

As crianças se encantaram com a história dos personagens Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali, que saíram dos quadrinhos e viraram personagens humanos na tela do cinema. O filme conta a história do sumiço do cachorro do Cebolinha, o Floquinho. O menino desenvolveu então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso precisou da ajuda de seus fiéis amigos Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). Juntos, eles enfrentaram grandes desafios e viveram grandes aventuras e conseguiram levar o cão para casa.

Lidiane Lima, do Núcleo de Audiovisual da Fundação de Cultura de MS, que faz a curadoria dos filmes que serão exibidos no Festival, disse que procura sempre trazer filmes que estão em cartaz nos cinemas, produções atuais, e que tenham um lado artístico e cultural também. “Em Corumbá não há salas de cinema, então é uma oportunidade de trazer para a população produções que trazem histórias do cotidiano buscando um sentimento de inclusão. O filme de hoje traz personagens dos quadrinhos, é uma experiência para incentivar a leitura. Aqui no CEU tem uma biblioteca, então procuramos valorizar os espaços que a cidade oferece”.

O funcionário da Fundação de Cultura de Corumbá que está auxiliando nas projeções durante o Fasp, Júnior da Silva Adelaido, disse que participa sempre do Festival e que seu primeiro contato com a dança foi durante a programação no ano de 2007. “Eu sempre participei, é um evento muito importante, desde criança eu já ia nos eventos da programação, e agora tenho a oportunidade de participar como funcionário”.

Chamou a atenção a menininha Isis Lima da Silva César, de apenas dois aninhos, que veio acompanhada de sua mãe Lucilene Lima da Silva. Isis ainda não está na escola, não sabe ler nem escrever, mas já se interessa por literatura e cinema. Ela ficou o tempo todo fazendo comentários durante a exibição, e depois pediu para a mãe leva-la até à biblioteca para ver os gibis da Turma da Mônica. “Mamãe, já acabou o filme. Achei muito bonito. O homem do saco levou o cachorrinho do Cebolinha. A Mônica e o Cebolinha foram buscar”, diz a alegre menininha.

“Eu sempre procuro levar a Isis em eventos culturais, quero que ela seja bem social e comunicativa, como eu. O tempo livre que eu tenho é dela. Sempre a trago aqui na biblioteca, leio para ela e participo dos eventos de contação de histórias. Ela ama a biblioteca. Vou acompanhar a programação do Festival e vou leva-la para participar”, diz a mamãe Lucilene, orgulhosa.

O Fasp traz a partir de hoje uma ampla programação de cinema para todos os públicos e idades. A produção e a curadoria são de Lidiane Lima, do Núcleo de Audiovisual da Fundação de Cultura de MS.

As exibições são gratuitas e acontecem na na Praça CEU Heloisa Urt e no Centro de Convenções do Pantanal – Porto Geral. Confira aqui a programação, escolha os seus filmes preferidos e compareça!

Fasp – Realizado com investimento público da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e patrocínio da Energisa, Vale, Caixa Econômica Federal e Governo Federal, o 15º Festival América do Sul Pantanal (FASP) acontece entre os dias 14 e 17 de novembro.

A programação foi pensada para agradar a todos os gostos. E claro, tudo com entrada franca. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas na nossa página (www.fundacaodecultura.ms.gov.br) ou pelo telefone 3316-9109.

Comentários