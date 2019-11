Festival de cinema da Reme reúne 30 curtas e premiação acontece na segunda-feira

Com o objetivo de incentivar e revelar a produção artística e criativa dos estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme) por meio da linguagem cinematográfica, será realizado, na próxima segunda-feira (25), a premiação do 1º Festival de Cinema da Rede Municipal de Ensino, que conta com 30 curtas que serão exibidos nesta sexta-feira (22), no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A premiação dos dez melhores acontecerá na segunda-feira, a partir das 13h30, no Teatro Glauce Rocha e os vencedores receberão o troféu que também leva o nome do teatro em homenagem a uma das atrizes mais importantes de Mato Grosso do Sul.

Nesta primeira edição do Festival a temática foi livre, assim como a classificação dos filmes. Cada escola pode submeter até dois curtas-metragens, com duração máxima de cinco minutos. Os jurados irão avaliar a originalidade, conteúdo, criatividade e as técnicas de imagem, som e edição utilizadas.

Para produzir os filmes, os professores da Reme receberam uma formação na área de cinema por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, parceira no evento com a Secretaria Municipal de Educação (Semed através do projeto de Educomunicação.

Durante a formação, os professores aprenderam sobre o processo de produção cinematográfica, roteiro, captação de imagens, edição e pós-produção.

A exibição das 30 produções acontecerá das 10 às 11h30 e das 15h30 às 17 horas desta sexta-feira (22) e é aberta ao público, com entrada franca. A proposta é divulgar os curtas produzidos pelos alunos.

O projeto Educomunicação contempla cerca de 30 escolas da Reme, mas o festival foi aberto a todas as escolas do município, já que várias unidades desenvolvem projetos na área de cinema.

RELAÇÃO CURTAS – FESTIVAL DA REME

ESCOLA TÍTULO DO CURTA COORDENADOR 01 E M Prof. Nelson de Souza Pinheiro Som de uma Pérola Irlene Brandão 02 E M Consulesa Margarida Maksoud Trad Consulesa: Nossa escola, nossa vida Thiago da Silva Melo 03 E M Dr. Eduardo Olímpio Machado Lidando com uma barata incoveniente de forma inteligente Cristiane Lahdo 04 E M Rafaela Abrao O Silêncio de uma mulher Rita de Cássia Delmondes Frutuoso 05 E M Prof. Fauze Scaff Gattass Filho João e Maria, no caminho das diferenças Washington Alves Pagane 06 E M Prof. Fauze Scaff Gattass Filho Girassol Amarelo, a vida continua! Washington Alves Pagane 07 E M Padre José Valentim Depressão Rita de Cássia Ribeiro Benites 08 E M Profº. Licurgo de Oliveira Bastos Não desista: procure ajuda! Juveirce Christiane Medeiros Ramos Condi 09 E M Nagen Jorge Saad Os Ipês Riqueza em Beleza Renata Soares de Oliveira Angelozi 10 E M Professor Hércules Maymone Todos contra a dengue. Mirian Karla dos Santos Janú 11 E.M. João Evangelista Vieira de Almeida Documentário Infantil:Onde estou? Campo Grande-MS Eliane Araújo de Oliveira dos Santos 12 E M Professora Elizabel Maria Gomes Salles A História se Transforma Maria Inês de Andrade Carlos 13 E M João de Paula Ribeiro Cotidiano Interrompido Suely Lopes de Farias Matias 14 E.M. Prof.ª Adair de Oliveira A menina de preto Thiago Kohagura 15 E M Frederico Soares Projeto Colcha de Retalho Sandra Cristina Nogueira Flávio 16 E M João Evangelista Vieira de Almeida A Arte contra as Drogas Kátia Cilene Rodrigues Uzun Lopes 17 E. M. Maestro João Corrêa Ribeiro Criança Tem Que Ser Feliz Leandro Gomes de Lima 18 E M Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira Ninguém Viu Ninguém Ouviu Edna Navarezi Araújo 19 E M Profª Gonçalina Faustina de Oliveira Protagonismo Juvenil Rodrigo Leite 20 E M Elpídio Reis Quem cola… Larissa de S. Anzoategui 21 E M Gov Harry Amorim Costa A Lenda da Flor de Xaraés Pâmela Sâmela Savala Ângela Colognessi 22 E M Professor Licurgo de O. Bastos Curta Mulheres Extraordinárias Angela Pinheiro do Prado 23 E M Cel. Sebastião Lima As Cores das Pessoas Maria Cecília Serafim Janaina Zuza 24 E.M. Maestro João Corrêa Ribeiro Reutilização é a solução Leandro Gomes De Lima 25 E M Prof.Virgílio Alves de Campos Conhecendo a música regional com os Espíndolas Paola Medeiros de Lima 26 E.M. Nazira Anache A Nova História dos Três Porquinhos Rita de Cássia Cavalli Andrade 27 E M Senador Rachid Saldanha Derzi O Segredo Obscuro Renileide Ferreira Lima 28 E M Elízio Ramirez Vieira Livre – Escola Municipal Elízio Ramirez Vieira Alfa Almerinda Moura de Campos Menezes 29 E.M. Bernardo Franco Baís “O Quebra–Cabeça” Emanoel Saez (Manolo) 30 E M Rafaela Abrão CAIC Turma do 2° ano em: Se beber, não dirija Rita de Cássia Delmondes

