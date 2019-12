Felipe entrega UTI Móvel para população de Rio Negro

O deputado estadual Felipe Orro entregou na segunda-feira (16), uma ambulância 0 km à Prefeitura de Rio Negro, equipada com UTI Móvel, para auxiliar o transporte de pacientes do município até à Capital com mais conforto e segurança. O prefeito do município, Buda do Lair, também anunciou a aquisição de 10 computadores para Escola São Francisco, ambos os recursos provenientes de emedas parlamentares destinadas por Felipe à população rionegrense. “Fico feliz de ver a cedibilidade do prefeito Buda em Campo Grande e Brasília, sempre buscando e trazendo investimentos para Rio Negro”, destaca Felipe Orro.

A médica do PSF Rural de Rio Negro, Dra. Patrícia Montano Roca, comenta sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe da Saúde no transporte de pacientes até Campo Grande. “As ambulâncias antigas eram pequenas e apertadas, tanto para o paciente quanto aos funcionários. Este veículo veio para nos ajudar bastante, sem dúvida é a melhor aquisição que temos até agora”.

O secretário de Saúde de Rio Negro, Hélio Ferreira de Rezende, ressaltou a alta demanda da Secretaria de Saúde. “Todos os dias estas ambulâncias se deslocam para Campo Grande, se não é emergência é outro tipo de ação. Com esta UTI completa, vai ficar mais fácil para estarmos salvando vidas aqui no município de Rio Negro”.

No ato também foram entregues outra ambulância de menor porte e dois caminhões basculantes, veículos adquiridos com recursos federais.

