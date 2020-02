Federação de Atletismo abre temporada neste domingo com prova em Rochedinho

O Cross Run Rochedinho no percurso de 7 quilômetros abre a temporada do atletismo no Mato Grosso do Sul. O calendário foi divulgado nesta semana com realização de 19 provas, do tipo Grande Prêmio, que os atletas poderão se inscrever.

Conforme o presidente da Federação de Atletismo do MS, Marcelo Moriyama, a entidade também deverá organizar eventos em diversos municípios, entre os quais em Dourados e Rio Verde. As provas terão participação de empresas parceiras da entidade, que são as responsáveis por fomentar a modalidade.

Consta também do calendário de 2020, a possibilidade de Campo Grande sediar a realização dos Campeonatos Brasileiros sub-18 e sub-23, no mês de Agosto. Conforme o dirigente, poderão ser realizadas na nova pista de atletismo do Parque Ayrton Senna (Na foto acima), que deverá ser entregue no próximo dia 7.

