Falta de redutor de velocidade em frente à Emei do Jardim Centenário coloca crianças em perigo

A primeira agenda do líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), nesta quarta-feira (19.2), foi no Jardim Centenário, onde esteve em atendimento ao convite do morador Henrique Duchine da Cruz, acompanhado do diretor de Trânsito, Sidinei Oshiro, e do chefe de divisão de sinalização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Edson Correia.

A reivindicação de Henrique Duchine da Cruz, que reside no bairro há 40 anos, é a urgente implantação de uma faixa elevada na rua Moçambique, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Prof. Valdomiro Alves Gonçalves. “Nessa via existe grande fluxo de veículos e pessoas. Já vi carro passar por essa rua a mais de 80 quilômetros/hora exatamente no momento em que as crianças estavam saindo da escola”, alertou o morador.

A diretora da Emei, Eloisa de Araújo, reforçou o pedido diante do risco de acidentes no local, pois os veículos trafegam pela via em alta velocidade. Segundo ela, já ocorreu acidentes na localidade, por isso a comunidade luta para que um redutor de velocidade seja instalado o mais rápido possível, resguardando assim a vida das crianças.

O diretor Sidinei Oshiro informou que estudos serão feitos para que a solicitação de implantação de um redutor de velocidade seja atendida o mais breve possível.

O Parlamentar afirmou que envidará todos os esforços necessários para que a reivindicação seja atendida com celeridade, visto que “não podemos permitir que nossas crianças sejam submetidas à situações de perigo”.

Comentários