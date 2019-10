Ex-dono de casa que escondia arsenal presta depoimento no GARRAS

Presta depoimento no GARRAS nesta manhã de sexta-feira (25) o ex-dono do imóvel no bairro Monte Líbano, onde foram apreendidos o arsenal de guerra usada pela milícia e de acordo com as investigações era chefiada pelo empresário Jamil Name e seu filho Jamil Name Filho, em Campo Grande/MS.

O Delegado Fábio Peró informou que o homem era procurado para prestar esclarecimentos como se deu o contrato de venda do imóvel, entregue aos Names sob ameaça ou se a contratação foi legal. O contrato então de gaveta está registrado no Cartório do 5° Ofício de Campo Grande. O contrato assinado em 16 maio de 2017, pelos Names está avaliado em R$ 850 mil.

