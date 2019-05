Evento que vai tratar sobre temas ligados ao Direito do Consumidor será realizado nesta sexta-feira

As Comissões da Jovem Advocacia e de Direito e Defesa do Consumidor, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), promovem amanhã (24), o evento “Inovações Doutrinárias e Jurisprudenciais aplicadas ao Direito do Consumidor”, que conta com a parceria inédita da Escola Judicial (EJUD-MS).

No decorrer da programação terão diversas palestras que abordarão temas como plano de saúde e juizado da Fazenda Pública. Ao final, o Professor Marcos Dessaune fará sessão de autógrafos no livro “Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do consumidor”.

Os palestrantes são: a Advogada e Professora Phd de Curitiba (PR), Fernanda Schaeffer Rivabem; o Pós-Doutorando em Direito pela Universidade de Roma, José Henrique Kaster Franco; o membro da Comissão Nacional do Consumidor, Professor Rodrigo Palomares e o Advogado e Professor Phd em Vitória (ES), Marcos Dessaune.

O Presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Nikollas Pellat, enfatiza que “as teses defendidas por esses doutrinadores é de grande importância para a sociedade e advocacia que vai poder se atualizar e ampliar o seu conhecimento para usá-lo no dia a dia, na defesa dos seus clientes. Também é fundamental para os magistrados que poderão aplicar no judiciário os conteúdos ensinados”, disse

O evento começa às 7h30, no Novotel, localizado na Avenida Mato Grosso, 5555, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande, e tem o apoio da Escola Superior da Advocacia (ESA), Caixa de Assistência dos Advogados (CAA), Tribunal de Justiça. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. As vagas são limitadas.

Parceria inédita

A Presidente da Jovem Advocacia, Janine Delgado, explica que essa será a primeira vez que a EJUD de une a uma Seccional na promoção de evento. “A nossa parceria começou em outubro do ano passado quando a nossa comissão, juntamente a de Defesa do Consumidor, trabalharam na campanha do “Mero Aborrecimento tem Valor”, do Conselho Federal. Esse evento promovido em conjunto com a Escola Judicial é de grande importância para a qualificação técnica da nossa advocacia”, destacou.

