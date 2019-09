Evento na Santa Casa conscientiza sobre o mês de prevenção ao suicídio

Na manhã da última sexta-feira (20) a Santa Casa de Campo Grande realizou o evento “Setembro Amarelo – Informando para Prevenir” em comemoração ao mês de prevenção do suicídio. O encontro reuniu a diretoria executiva e corporativa do hospital, membros dos conselhos de administração e fiscal, funcionários e convidados. A ação foi organizada pela gerente de eventos da instituição, Cátia Almeida.

O presidente em exercício, Heitor Rodrigues Freire, fez a abertura do evento. “Este é um evento de valorização da vida e não podemos esquecer que todos somos filhos de Deus. Nenhum de nós é fruto de um acaso e todos nós temos um compromisso em primeiro lugar com Deus, em segundo lugar com nossa família e em terceiro lugar com nosso trabalho. Eu espero que este evento seja mais um de grande conscientização de todos nós e de agradecimento a Deus”, disse.

Em seguida, representando a coordenadora do serviço de saúde mental da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Ana Carolina Guimarães, o médico psiquiatra, diretor técnico do ambulatório de psiquiatria no Centro de Especialidades Médicas de Campo Grande e médico visitador do serviço de urgência psiquiátrica de saúde mental na prefeitura da Capital, Dr. Eduardo Gomes de Araújo, deixou sua mensagem. “Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema que era pouco discutido. As pessoas tinham a ideia que falar de suicídio fatalmente levaria alguém a cometer suicídio. Era um tabu e as pessoas ficavam sem suporte. Deve sim falar de suicídio, mas temos que perceber como estamos falando de suicídio. É muito importante estarmos sensíveis a este evento e um papel importante de todos nós e não focarmos somente no mês de setembro, mas focar no indivíduo, na pessoa, no ser humano que sofre nos demais meses do ano”, alertou.

Para abençoar o evento e todos presentes nele, o capelão da Santa Casa, pastor Adão José Pereira, deixou uma mensagem de reflexão sobre vida e amor e, ao final, fez uma oração. Na sequência, o professor de Biologia, acadêmico de Biomedicina e fundador do Instituto “Sangue Bom”, Carlos Alberto Rezende, professor Carlão como é conhecido, contou aos presentes sua história de vida, abordando o tema “Histórias de um transplantado – valorização da vida”.

O próximo tema abordado foi “Apoio emocional na prevenção do suicídio” com o voluntário plantonista no atendimento de apoio emocional a pessoas em crise no Grupo Amor Vida (GAV), Ton de Almeida. Dando continuidade à programação do evento, o médico psiquiatra pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ex-perito da junta médica do Governo de Mato Grosso do Sul e autor do livro “A depressão pode demitir você”, Dr. Jony Afonso Gonçalves Domingues, abordou o tema “Prevenção ao suicídio: o que podemos fazer a respeito”.

A última palestra do evento foi sobre “O suicídio em profissionais da área da saúde” com a psicóloga do grupo de Psicologia Ocupacional do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) da Santa Casa, Gabriella Neves Rolim.

A analista administrativa da ouvidoria do hospital, Joice Ângelo do Nascimento, aprovou o evento. “As palestras foram muito esclarecedoras. Nós que trabalhamos atendendo ao público é sempre bom sabermos como lidar com esta situação. O evento esclareceu, também, muitas dúvidas do lado pessoal não só no trabalho, mas no lado pessoal de como devemos reagir a estes fatores que acontecem em nossa volta”.

