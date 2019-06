Estão abertas as inscrições para 13ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais de MS

Estão abertas as inscrições para a participação na 13ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais, e Festival de Música das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – MS In Concert, numa promoção do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e realização da Secretaria de Estado de Educação, através do Núcleo de Arte e Cultura e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Os eventos acontecerão entre os dias 8 a 10 de outubro no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e contam com a participação de diversas escolas da Rede Estadual de Ensino.

A Mostra Cultural e o Festival de Música, tem como tema “A arte em poesia- poetas brasileiros”, fundamentado no princípio de que a poesia associada a atividades culturais e as diversas linguagens da arte estimula o prazer de conhecer os poetas, bem como as suas produções artístico-literárias, além de estimular a produção artística dentro das escolas, possibilita a difusão das mesmas, no âmbito estadual, para uma apresentação de parte dos resultados alcançados durante desenvolvimento do ano letivo.

Além de todas as apresentações culturais das Escolas Estaduais, os eventos contarão com as participações especiais de artistas do MS, com entrada franca. Para mais informações, o Núcleo de Arte e Cultura (NUAC) atende através do telefone: (67) 3323-7212 ou pelos e-mails: mostracultural.nuac@gmail.com e eventosmusica.nuac@gmail.com.

Outras informações, abaixo:

