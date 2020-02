Estadual tem novo líder e times da Capital ocupam posições intermediárias

Com a vitória obtida ontem por 2 a 0, diante da Pontaporanense, o Costa Rica assumiu a liderança do Estadual de Futebol, com 6 pontos, com melhor saldo de gols, com relação ao Águia Negra. O jogo marcou o retorno da Pontaporanense em casa, em jogos da primeira divisão, após 24 anos. O último havia acontecido em 22 de Julho de 1995, quando empatou com Operário por 0 a 0.

Já os times da Capital estão em classificação intermediária na competição. O Comercial chega a soma de 3 pontos, com a vitória, de virada, por 3 a 2 sobre o MAC, em jogo realizado no estádio Morenão.

Já o Operário foi surpreendido pela Serc, ontem à tarde, em Chapadão sul. A derrota por 2 a 1, coloca Galo campo-grandense na terceira colocação ao lado do Aquidauanense, Comercial, MAC e Serc.

Em Nova Andradina, diante de muita chuva no Estádio Luiz Soares Andrade, o Cena e Corumbaense ficaram no 1 a 1. Os dois somam o primeiro ponto no Estadual, e ocupam a última colocação na tabua de classificação.

08/02 – sábado

Cena x Pontaporanense

09/02 – Domingo

Serc s Comercial

Operário x Aquidauanense

Costa Rica x MAC

Águia Negra x Corumbaense

