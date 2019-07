Espetáculo “Cordel do Amor Sem Fim” estreia fim de semana no MARCO

Estreia no próximo sábado (13), no MARCO (Museu de Arte Contemporânea), a peça “Cordel do Amor sem fim”. O espetáculo, promovido pelo curso de Artes Cênicas da UEMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) com o apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), começa às 19h30 e terá reapresentações nos dias 14, 19, 20 e 21 de julho. A classificação é para 12 anos e duração aproximada de 50 minutos.

O espetáculo conta a história de três irmãs: Madalena, Carminha e Tereza. Carminha ama José, que é apaixonada por Tereza, que por sua vez ama Antônio, viajante que Tereza conheceu no porto, no dia de seu noivado com José.

O desenvolvimento da história é à moda de cordel. E a cada apresentação, teremos um ator diferente representando Antônio. Com um final inesperado, o Cordel do Amor sem Fim é uma história surpreendente, que cativa o público.

A peça tem texto de Cláudia Sobral, direção de Fernandes Ferreira e no elenco estão Jeannie Maria, Flávia Luiz, Marcus Perez, Natan Soares, Rafaela Oliveira, Samir Henrique e Thais Constantino. Os convidados especiais que representarão Antônio são Fábio Edir, Helton Perez, Ton Barbosa, Wagner Abdul e Carlos Fabrizio.

Serviço – Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), válidos para estudantes, professores, doadores de sangue e idosos (acima de 60 anos), com a apresentação de seu respectivo comprovante, e podem ser adquiridos antecipadamente na Livraria Leitura no Shopping Campo Grande ou uma hora antes do espetáculo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 98142-7728. O MARCO fica na Rua Antônio Maria Coelho, nº 6000, no Parque das Nações Indígenas.

