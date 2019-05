Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MS promove o II Congresso Internacional de Direito Eleitoral

A Escola Judiciária Eleitoral (EJE), do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), promoverá, no dia 24 de maio, o II Congresso Internacional de Direito Eleitoral (CONIDEL), que, em 2019, terá como grande homenageado o Ministro Luís Roberto Barroso – Ministro do STF e Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O evento, que tem o objetivo de aprofundar o estudo e alinhar o conhecimento referente ao Direito Eleitoral, é uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, entre outros parceiros.

Durante o congresso serão realizados painéis com os seguintes temas: Financiamento Eleitoral: Aspectos Controvertidos; Democracia na América Latina: Impasses e Perspectivas; Justiça Eleitoral e Democracia e a Participação Feminina na Política. Ao todo serão 15 palestrantes, entre eles, ministros do TSE e professores doutores do Brasil, Chile, Argentina e Alemanha.

A programação completa, bem como a página para inscrição, pode ser acessada no link: http://www.tre-ms.jus.br/o-tre/eventos/conidel-2019/conidel-2019

Para efetivação da inscrição, o participante deverá doar 2 (duas) latas de leite em pó, a serem entregues no dia do evento, que será realizado no plenário do TRE-MS, na rua Des. Leão Neto do Carmo, n. 23, Parque dos Poderes.

Comentários