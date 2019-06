Escola do SUAS/MS comemora aniversário contabilizando mais de 25 mil atendimentos

A Escola do Sistema Único de Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”) comemora neste mês 4 anos de funcionamento. Nesses anos mais de 25 mil pessoas passaram pelos eventos oferecidos no local como reuniões, conferências, seminários, capacitações, workshops, colóquios, simpósios e palestras tratando da qualificação e da implementação da assistência social em MS.

A Escola do SUAS/MS é a primeira no Brasil voltada especificamente para capacitações dos profissionais da assistência social, e está ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), proporcionando a execução de programas de capacitação e educação permanente para gestores, trabalhadores, usuários e conselheiros de assistência social, direcionando para a modernização e para a gestão eficiente do Sistema Único de Assistência Social em MS.

“Sempre estamos buscando mais qualificação e conhecimento para que os profissionais da assistência social em MS possam estar atualizados com o que de novo acontece na área. Além de utilizarmos a Escola do SUAS/MS em capacitações específicas, também fortalecemos nossa atuação com parcerias de demais órgãos de nosso Estado, como o Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Coegemas-MS) e o Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/MS)”, destacou a secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Para esse mês de junho, como explica a coordenadora da escola, Patrícia Noleto, estão previstas ações como o III Encontro Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Estado de Mato Grosso do Sul – “Enfrentar para Erradicar. Juntos para Vencer o Desafio” e o Colóquio – Gestão do SUAS e o Usuário da Assistência Social.

Estrutura

Com uma estrutura de quase 1,5 mil m2 de área construída, a Escola do SUAS/MS é referência para o restante do país. Comporta dois auditórios, sendo um com capacidade para 300 pessoas e outro para 100 pessoas, cinco salas de aula, biblioteca e laboratório de informática.

No local funcionam também as secretarias executivas e reuniões do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/MS), Comissão Intergestores Bipartite (CIB/MS) e o Núcleo Estadual de Educação Permanente (NEEP/SUAS-MS).

A Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”, está localizada na Rua André Pace, 630, na Capital, com o telefone 3314-6022.

Comentários