Esclarecido homicídio de corpo encontrado as margens de rio

FÁTIMA DO SUL-MS (Correspondente) – O acusado de assassinar Israel Ferreira (54), na noite da última segunda-feira (6), na margem do Rio Dourados, foi preso por policiais civis do Setor de Investigações Gerais de Fátima do Sul.

O corpo da vítima foi localizado por um pescador na manhã de terça-feira (7). A princípio a suspeita era de afogamento. Após a perícia examinar o cadáver descobriu perfurações no mamilo esquerdo, provocado por golpes de faca.

INVESTIGAÇÕES

Conforme o delegado titular da 1ª DP Fátima do Sul – Cristiano Hein, as investigações resultaram na localização de testemunhas que estiveram com Israel no dia anterior ao crime. Os depoimentos das testemunhas levaram os investigadores até a identificação e localização do suspeito. Durante o interrogatório o investigado admitiu que após se envolver numa briga, acertou a vítima do peito com um golpe de faca.

A faca usada no homicídio foi encontrada dentro do rio após buscas realizadas por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do município que deu apoio aos agentes do SIG na busca do instrumento.

