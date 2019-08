Equipes do Rally dos Sertões das Américas chegam a Campo Grande

Os preparativos para largada do maior Rally dos Sertões das Américas já estão sendo finalizados, principalmente a pista de largada que será no dia 24 na Praça do Papa. Esse gigantesco evento conta com expectativa de público de 20 mil pessoas e com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

As equipes começaram a concentração no estacionamento da Feira Central de Campo Grande, local da retirada dos ingressos para assistir a apresentação e também Para assistir à no Shopping Bosque dos Ipês, na Rádio Blink ou na sede da Sectur.

O chefe da equipe GS Racing – Trancos e Barrancos, Ricardo Jouglard disse que participa do Rally pela quarta vez e gostou da recepção aqui em Campo Grande. “Aqui é uma cidade muito bonita. Viemos em comboio para este local fechado, ao lado da Feira Central”.

Rafael Pinto será o navegador da equipe GS Racing – Trancos e Barrancos e já está sabendo que a prova será de muitos obstáculos. “Vou ter muita atenção e colocar o piloto no trajeto correto. A gente não conhece nada da pista a direção da prova dá um livro de bordo e a gente procura seguir as orientações”, completou.

O piloto Aurélio Billalva está com muita expectativa para o inicio do Rally dos Sertões das Américas. “É um Rally longo, será um dia de cada vez e nos vamos participar da prova com o objetivo de ficar bem posicionado. Na realidade fizemos a Copa Troller e estamos bem preparados para esta prova”, disse.

Programação

A programação começa nesta quarta-feira (21), com abertura da Vila Sertões na Feira Central de Campo Grande, a partir das 9h, seguindo até as 22h. Na quinta-feira acontece a vistoria técnica das 13h às 18h, também na Vila Sertões, seguida com sessão de autógrafo com os pilotos das 16h às 17h.

O segundo dia de vistorias fica marcado para sexta-feira, a partir 10h, até às 14h. Depois, às 11h, abre-se mais um momento para coletiva de imprensa no Novotel Campo Grande. Às 13h os pilotos participam da carreata oficial pelo centro da Capital. Das 16h às 17h mais uma sessão de autógrafos.

Finalmente, no sábado, a arena é aberta ao público, na Praça do Papa, a partir das 7h. Às 17h é o momento da Corrida Freestyle da Honda, aquecendo o público, para às 17h30 o Super Prime começar, com duelo entre os melhores competidores, espetáculo apenas para aqueles que possuem o convite exclusivo nas arquibancadas. Após este momento, às 20h, a cerimônia de abertura começa, seguida pelo show da dupla campo-grandense Bruninho e Davi.

A 1ª etapa do Rally estaciona na sul-mato-grossense Costa Rica no dia 25 de agosto. O Rally dos Sertões segue seu trajeto com destino ao nordeste brasileiro, para a cidade de Aquiraz, Ceará.

Serviço – No Bosque dos Ipês é preciso retirar os ingressos na loja Be Hub, localizada em frente ao UCI Cinemas, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados. A Vila Sertões fica na Feira Central, localizada na Rua 14 de Julho, 3351, Centro. A Blink 102 fica na R. Piratininga, 1100, Jardim dos Estados. Já a Praça do Papa está localizada na Av. Alfredo Scaff, s/n. A Sectur está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Chácara Cachoeira.

