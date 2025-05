Empresário sofre assalto violento em na fronteira

Na última segunda-feira, Claudio Centurión, empresário de Pedro Juan Caballero, foi vítima de um assalto violento em Assunção, capital do Paraguai. O crime aconteceu na Rua Lugano, esquina com Juan Emilio O’Leary, no bairro Tacumbú. Claudio chegava ao prédio do Innova Centro quando foi abordado por criminosos fortemente armados e com rostos cobertos. As imagens das câmeras de segurança mostram os agressores derrubando o empresário no chão e roubando itens de seu caminhão.

Entre os objetos levados estavam uma caixa com suprimentos, remédios e uma mala de roupas, destinados a um parente doente. Apesar da agressão, Claudio está fora de perigo e já registrou boletim de ocorrência no Departamento Nacional de Investigações da Polícia. As autoridades iniciaram investigações para identificar e prender os responsáveis pelo ataque.

O caso alerta para o aumento da violência contra empresários na região de fronteira, evidenciando a necessidade de reforço na segurança pública local. A polícia pede que testemunhas colaborem com informações para acelerar as investigações. Claudio Centurión segue em recuperação, aguardando justiça pelo ocorrido.