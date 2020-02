Empate entre Comercial e Serc é repetição histórica de equilíbrio entre os dois clubes

O jogo realizado neste domingo em Chapadão do Sul, entre Serc e Comercial terminou empatado por 1 a 1. O resultado é apenas a repetição de equilíbrio que predomina a história de confrontos entre as duas equipes.

O histórico de duelos começou no dia 8 de Agosto de 1991, ano que o time de Chapadão do Sul surgiu para o futebol profissional. Desde o primeiro jogo com vitória do Comercial por 1 a 0, no estádio da Serc, foram 30 confrontos, com 12 vitórias para cada equipe e 6 empates.

Ou seja, o equilíbrio de forças vem desde o primeiro duelo. No confronto de estréia com vitória colorada teve gol marcado por Flávio Luís de pênalti. O árbitro foi Clemente dos Santos Macahado, com 437 torcedores pagantes.

No jogo de ontem (09/02) a igualdade prevaleceu, mas a Serc teve maior iniciativa na busca do gol, e obrigou o goleiro Lucas a fazer ótimas defesas, e se tornar um dos principais jogadores em campo.

Já o Comercial deu prioridade ao jogo defensivo e garantiu o empate.

Aos 12 minutos da etapa inicial o time da casa abriu o placar com gol de Luciano. Ele aproveitou cruzamento de Sidnei para fazer o gol de cabeça.

Com placar em desvantagem, o colorado passou a se arriscar mais e ainda no primeiro tempo conseguiu o gol de empate por meio do atacante Thiago. Ele aproveitou cruzamento na área e levou a melhor na disputa com o goleiro Renan.

Com empate, as duas equipes se mantém nas posições intermediária com 4 pontos na tábua de classificação do Estadual de Futebol/2020.

Fonte: Marcelo Nunes

