Em sua décima edição, Gabinete Itinerante do Dr. Sami recebe mais de 300 pessoas no Itamaracá

Mais de 300 pessoas participaram da 10° edição do Gabinete Itinerante do vereador Dr. Wilson Sami (MDB), realizado no último sábado (28) no Jardim Itamaracá.

A ação, que ocorreu na Associação Santa Patrízia, ofereceu serviços importantes para a comunidade, como atendimento médico, com ginecologista e pediatra, orientação jurídica, corte de cabelo, coleta de indicações para melhorias no bairro, exame de visão, consulta com psicóloga, renegociação de dívidas, orientação e encaminhamento profissional e ações de orientação sobre o direito do consumidor, entre outros, além de entretenimento para as crianças.

De acordo com a presidente do Clube de Mães e Mulheres do Jardim Itamaracá, Jakeline dos Santos de Paula, a ação foi de grande importância para a comunidade do bairro e região, devido a dificuldade de acesso a muitos dos serviços oferecidos.

“Toda comunidade, em especial as mulheres, precisam dessa atenção. Temos poucos médicos na UBS, conseguir consulta com ginecologista e pediatra é muito difícil e hoje temos aqui esse serviço gratuito. Nosso bairro tem potencial para crescer muito, mas precisa de atenção, de segurança e de ações de desenvolvimento”, destaca a assistente social que há um mês reativou o clube, que estava sem funcionar há mais de 20 anos.

Para a moradora Nair Andrade, atarde de oportunidades foi um momento único no bairro, que necessita de atenção urgente nas áreas de segurança e iluminação pública.

“Moro no Itamaracá há 25 anos e nunca aconteceu nada assim para nos beneficiar. Esse olhar dedicado a todos nós, é muito importante”, esclarece a trabalhadora de serviços gerais que buscou atendimento na área da saúde durante a ação.

Desde 2017, o Gabinete Itinerante passou pelos bairros Silvia Regina, Jd. Aeroporto, Jd. Petrópolis, Mário Covas, Jd. Anache, Rita Vieira, Coophavila e Paulo Coelho Machado, com média de 150 atendimentos em cada edição. A iniciativa no Jd. Itamaracá registrou recorde de atendimento.

“A população do Itamaracá nos recebeu de braços abertos e mostrou a importância da aproximação entre os vereadores e os moradores de Campo Grande. Coletamos muitas indicações e poderemos trabalhar ainda mais para trazer as melhorias que todos esperam”, avalia Dr. Sami.

O Gabinete Itinerante do Dr. Sami contou com a parceria da Águas Guariroba, Procon, Funsat, Ótica Evolução, Dale Sorvetes, cabeleireira Maria Elisa, psicóloga Nathalia Serventes, do médico pediatra Dr. Mário Carlos Martins e do médico ginecologista Dr. Loester Nunes.

