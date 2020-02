Em situações oposta, Águia e. Ferroviária jogam pela Copa do Brasil

Águia Negra (MS) e ferroviária (SP), equipes que vivem situações totalmente opostas em seus respectivos campeonatos estaduais se enfrentam hoje, às 20h30 (Horário Brasília), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. O confronto pela segunda fase da Copa do Brasil vale R$ 1,5 milhão. Até agora, pelas duas fases, as equipes já acumuluram R$1,19 milhão bruto.

O representante sul-mato-grossense é líder do Campeonato Estadual com 13 pontos e ainda não conheceu o dissabor da derrota. Tem 86,6% de aproveitamento. Já o adversário, é lanterna no seu Grupo no Paulistão, com 6 pontos, em sete jogos e vem de um empate por 1 a 1 com a Ponta Preta. Tem 28,5% de aproveitamento.

Para o confronto de hoje Rubro-negro do MS terá força máxima. O técnico Cassca terá a volta do lateral Fabiano, recuperado de uma contusão. Com isso deve manter a base titular que vem disputando o Campeonato Estadual e eliminou o Sampaio Côrrea. O lateral Willian continua entregue ao departamento médico e não viajou com a delegação

O time da Casa também manterá a base que vem jogando o Campeonato Paulista Série A. O atacante Felipe Ferreira, que sofreu uma entorse no tornozelo, foi liberado pelo DM e fica à disposição do técnico Sérgio Soares.

Para chegar à segunda fase, as duas equipes enfrentaram Adversários fortes, que teoricamente eram favoritas. O Águia eliminou o Sampaio Corrêa (MA), vencendo em casa por 2 a 1. Já time grená eliminou o Avaí (SC), vencendo-o por 2 a 0, em jogo único.

O vencedor vai enfrentar na terceira fase Operário-PR ou América-MG, em partida que acontece apenas no dia 5 de março..

FICHA TÉCNICA

ÁGUIA NEGRA: Filipe Marcelo Costa, Virgulino, Jonatan e Fabiano (Teteu); Pedro, Jorginho, Mário Lúcio e Salomão; Kareca e Erick Bahia.

FERROVIÁRIA: Saulo; Lucas Mendes, Max, Elton (Patrick Marcelino) e Bruno Recife; Mazinho, Tony e Claudinho; Hygor, Felipe Ferreira e Henan.

ÁRBITRO: Jonatan Antero da Silva (AC)

AUXILIARES: Márcia Bezerra Lopes Caetano e Rener Santos de Carvalho (AC)

