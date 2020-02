Em situação adversa, Comercial estréia no Estadual diante do Águia Negra neste sábado

Ao contrário do Operário, pautado pela organização e união da diretoria, o Comercial vive situação complicada. As contradições e contratempos demonstram tal situação.

As dificuldades ficam categóricas no momento em que está a um dia da estréia no Campeonato Estadual, diante do Águia Negra, no estádio Morenão: O elenco ainda vive fase de formação, e a diretoria não conseguiu fazer nem mesmo apresentação oficial do time e da comissão técnica.

Nesta Quarta-feira (29/01), quatro jogadores chegaram para compor o elenco, Lucas, Goleiro, vindo do futebol cuiabano, Wallace (meio campo) estava no futebol de Goiás, Gabriel Ventura (Zagueiro) e Bremer (atacante) estavam no interior do futebol paulista. Os quatro fizeram testes físicos e exames médicos ontem.

O diretor de futebol do Clube, Cláudio Barbosa, informou que os novos contratados vieram em forma de parceria, com custo zero para o clube. “Eles (os quatro atletas) serão pagos pelos seus respectivos empresários”., disse.

Outros três jogadores vieram de outros centros do futebol nacional. O elenco será completado com jogadores prata da casa.

O time terá no comando técnico Robson Matos (Na foto acima), profissional que atuou nos principais clubes do Estado, como Operário, Cene e outros. Visto como estudioso da matéria futebol, Robson tem formação em educação física e também trabalhou no futebol internacional, como Índia e Arábia Saudita. O time deverá ser definido no sábado, momentos antes da partida.

O diretor comercialino, Cláudio Barbosa, ao ser perguntado se na opinião dele, o técnico Robson Matos não teria dificuldades para escalar o time, respondeu que o time já está escalado pelo técnico, mas exagerou no preciosismo, e fez criticas ao torcedor e ao futebol do Estado: “Futebol está falido aqui (No Mato Grosso do Sul). As pessoas só sabem reclamar; não querem pagar nem dez reais por ingresso”. E ainda completou sobre escalação: “Não amigo, “ta” ficando louco, o time só vamos divulgar 45 minutos antes da partida”.

Ao contrario do Comercial, o Operário viabilizou parcerias com empresas como Unigran e MS Gás. A diretoria demonstra união com grupo de, pelo menos, 15 pessoas que conduzem o Clube de forma transparente. Nesta quinta-feira apresentou o elenco com contratação de 20 novos jogadores.

O Comercial estréia no Estadual neste Sábado, às 15 horas, no estádio Morenão. Os ingressos serão vendidos com os seguintes preços: Arquibancada será R$ 20,00 e cadeira R$ 30,00.

Comentários