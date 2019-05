Em sessão solene, vereador Delegado Wellington presta homenagem aos “profissionais do cuidar”

Nesta segunda-feira (20), o vereador Delegado Wellington (PSDB), participou da Sessão Solene em comemoração ao Dia Municipal da Enfermagem. A data, comemorada oficialmente no dia 17 de maio, foi instituída na Casa de Leis por meio da Resolução n. 1.126/2011. Dentro das comemorações, o vereador homenageou profissionais da área com a medalha “Wanda Horta” do Mérito Legislativo da Enfermagem. O evento foi proposto pela Vereadora Enfermeira Cida Amaral.

Segundo dados do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem), atualmente, há mais de 23.500 profissionais entre auxiliares, técnicos e enfermeiros exercendo a profissão no Mato Grosso do Sul, e mais de 2,1 milhões no Brasil, o que garante o status de segunda maior categoria profissional do país.

Ao receber os homenageados, Delegado Wellington destacou a importância e dedicação destes profissionais tão essenciais para a saúde da população. “Os enfermeiros cuidam, acompanham e observam o paciente em todo o processo de restabelecimento da saúde assim como na prevenção de doenças. É uma dedicação que vai além da questão meramente profissional, pois os profissionais da enfermagem cuidam do outro com carinho. Por isso esta é uma data mais do que justa e que merece comemoração”, afirmou o parlamentar.

Por iniciativa do vereador os profissionais: Leandro Júnior de Lima, que há 13 anos trabalha no Hospital Militar de Campo Grande e Cristina Salete Guerra Beckman, que desde 1993 leciona no curso de enfermagem da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), receberam a medalha do mérito legislativo.

O enfermeiro Leandro Junior, um dos homenageados da noite, reconheceu em nome de todos os profissionais da área, a honraria prestada pelo vereador. “Estou muito orgulhoso por receber esse reconhecimento pelo nosso importante trabalho na área da saúde. Compartilho essa medalha com todos os colegas de profissão”, disse o homenageado.

“O técnico e o auxiliar de enfermagem são profissionais indispensáveis que desenvolvem uma missão honrosa de cuidar de modo incansável todos os pacientes. Fico muito feliz em receber essa homenagem e fico mais feliz ainda em ver vários ex-alunos que eu tive o prazer de contribuir para a formação sendo homenageados. Isso serve de motivação para todos”, destacou Cristina Beckman após ser homenageada pelo vereador Delegado Wellington.

