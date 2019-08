Em reunião, redatores dialogam com professor Pedro Demo sobre detalhamento do Currículo do Ensino Médio

Nesta quarta-feira (14.8), os redatores responsáveis pela elaboração do Currículo de Referência do Ensino Médio de Mato Grosso do Sul, voltaram a se reunir a fim de discutir as adequações necessárias para os ajustes finais do documento. Mais uma vez, o local escolhido foi o Centro de Formação Mariluce Bittar, em Campo Grande, com a presença do professor Pedro Demo, que atua como consultor no Estado.

Durante o dia todo, foram apresentados detalhamentos sobre diversas áreas do conhecimento, com objeto e especificidades dentro de cada disciplina. Após as falas dos redatores, o professor fez observações relacionadas às expressões e modelos de apresentação utilizados, de modo a trabalhar, junto aos demais, como o documento pode ser aprimorado.

“É uma experiência nova, com um Currículo que acabou de ser elaborado e aprovado. Tentamos traduzir esse documento para Mato Grosso do Sul, de acordo com as particularidades. MS é um Estado que saiu na frente nessa ideia e fez uma organização grande, muito sólida e bem representada para esse tipo de elaboração. Para mim está sendo um grande aprendizado, a BNCC é um texto muito importante e temos que cuidar dele”, disse Pedro Demo.

Nascido no município de Pedras Grandes, em Santa Catarina, o professor possui formação básica em teologia e filosofia. Doutor em sociologia pela Universidade de Saarbrucken, da Alemanha, é professor titular da Universidade de Brasília (UNB) e tem atuação acadêmica destacada na política social e na metodologia científica. Nos últimos anos, se dedicou especialmente à educação contemplada sob a ótica do desenvolvimento.

“Esse é um momento de diálogo muito importante. Agora é uma etapa de construção e adequação do Referencial Curricular à Base. No período da manhã os redatores apresentaram as áreas de linguagens e matemática. A tarde, os outros grupos falaram sobre as ciências da natureza e ciências humanas”, disse a gerente de Ensino Médio da SED, Márcia Proescholdt Wilhelms.

A gestora detalhou a organização do trabalho e explicou como as equipes se organizaram para a apresentação do documento. “Cada grupo mostrou a estrutura do documento, competências e habilidades, objetos de aprendizagem e as propostas de sugestões para o desenvolvimento daquelas habilidades. Na sequência, o professor Pedro Demo fez observações e dialogou a respeito das mudanças, em cada caso”, detalhou Márcia.

Entre os pontos mais sensíveis e que exigem maior atenção de todos, Pedro Demo destacou o cuidado com os itinerários. “O lado mais exigente é tentar entender essas coisas mais novas, que ainda não temos muito ‘chão’, como é o itinerário formativo e o desenvolvimento socioemocional, que é uma preocupação da secretária Cecilia Motta. (…) A escola precisa sair da caixinha cognitiva, intelectualista e cuidar do desenvolvimento integral do adolescente – falando especificamente do Ensino Médio – como é o caso por aqui, sem esquecer também do lado emocional desse estudante”, salientou.

Após essa etapa de adequação do documento, o próximo passo consiste na liberação de uma versão para consulta pública. Sobre o avanço do trabalho em Mato Grosso do Sul, o professor destacou a importância do trabalho integrado desenvolvido no Estado. “MS é um dos estados que mais se propôs a traduzir a BNCC de uma forma criativa e muito participativa. Durante esse processo de construção e, posterior, de implementação do currículo do Ensino Médio, nós vamos nos ajustando, vamos aprendendo melhor, vamos errando e acertando – algo que é natural – e seremos mais úteis aos municípios, que possuem outra tarefa, ligada muito mais à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Com esse exercício todo vamos conhecendo as experiências em outros estados e aprendemos com eles também”, finalizou.

