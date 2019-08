Em região do Nova Lima, 25% do asfalto já estão prontos e chega ao Parque Iguatemi

Iniciadas há 90 dias, as obras de drenagem e pavimentação do Complexo José Tavares, que vão beneficiar parcelamentos e conjuntos habitacionais localizados no Bairro Nova Lima, localizados acima da Rua Gualter Barbosa, têm 40% da drenagem pronta e 25% da área de pavimentação concluída. Já foram executados 3,2 quilômetros (de um total de 12,5 km) e 2,5 km de drenagem (de 5,8 km previstos).

Nesta semana, o asfalto começou a chegar no Parque Iguatemi, um parcelamento urbano localizado entre os residenciais José Tavares (onde várias ruas já receberam asfalto), Tarsila do Amaral e Vida Nova. A pavimentação foi iniciada pela Rua Abilio Siqueira, que começa no José Tavares e termina no Parque Iguatemi, um loteamento onde a chegada da infraestrutura animou muita gente a construir. “Comprei o terreno e coincidiu de começar o asfalto. Em no máximo 60 dias, pretendo mudar pra cá”, relata o comerciário José Francisco.

Na opinião do aposentado João Batista, 61 anos, além de valorizar os imóveis, a pavimentação melhora a qualidade de vida da população. “As obras estão em ritmo acelerado”, comenta enquanto preparava a massa do cimento usada na reforma da igreja que frequenta na Rua Marcelino Rivarola. A poucos metros dali, na esquina com a Rua Julio Bais, funcionários da empreiteira responsável pela obra, trabalham na construção de um poço de visita da rede de drenagem.

Se as condições climáticas ajudarem, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos projeta para dezembro das obras em todo o complexo, um investimento de R$ 18.146.238,82, R$ 11.561.845,02, recursos doPAC Pavimentação, financiamento contratado pela Prefeitura e R$ 6.584.393,80 de contrapartida viabilizada na parceria com o Governo do Estado. Está prevista a implantação de quase 6 quilômetros de drenagem (exatos 5,8 km), 14 km de pavimentação distribuídos em 45 ruas.

É a segunda frente de drenagem e pavimentação que a Prefeitura executa no Nova Lima nos últimos dois anos. Ano passado, foi concluída a primeira etapa, com execução de 19,5 km de pavimentação, duplicação e recapeamento da Avenida Zulmira Borba(até a Rua Jerônimo de Albuquerque); recapeamento da pista bairro/centro da Avenida Cônsul Trad (que agora está recebendo lâmpada de led) da rotatória com a macroanel até o corredor da Nova Lima. Nos próximos 60 dias será licitado uma terceira etapa, o Nova Lima B, com previsão de serem 18,4 km de ruas.

Nesta etapa, do Complexo José Tavares, a Rua Marquês de Herval será prolongada até o Residencial Oscar Salazar (que será asfaltado),terá continuidade o recapeamento e a duplicação da Avenida Zulmira Borba. Estão programados dois piscinões (para a retenção das águas pluviais antes de desembocarem nos córregos Segredo e Botas), um no final da Marquês de Herval e o outro num loteamento que está sendo aberto ao lado do conjunto Tarsila do Amaral.

