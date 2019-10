Em duas abordagens a PRF apreendeu 667 Kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 669,5 Kg de maconha e 7,5 Kg de skunk após duas abordagens em Sidrolândia/MS e Água Clara/MS.

ABORDAGENS

Na primeira ocorrência, na tarde de quarta-feira (16), uma Fiat/Strada com placas de Aquidauana/MS, foi abordada no km 416 da BR-060 em Sidrolândia/MS. O motorista e o passageiro, ambos de 19 anos, mostraram-se nervosos com a presença da polícia. Após uma vistoria minuciosa no veículo foi encontrado no compartimento de carga da picape, escondidos os tabletes das drogas. Parte do entorpecente estava dentro de um tambor de óleo que também era transportado. Ao todo, 247 Kg de maconha e 7,25 de skunk foram apreendidos. O indivíduo confessou ter pego a Fiat/Strada com os ilícitos em Sidrolândia/MS e deveria viajar até Campo Grande/MS e receberia R$ 1.000 pelo serviço de transporte. O passageiro disse que também receberia R$ 1.000 para acompanhar o transporte dos ilícitos. Os presos, o automóvel, a maconha e o skunk foram encaminhados à Polícia Civil em Sidrolândia/MS.

Na segunda apreensão, na madrugada desta quinta-feira (17), a equipe fiscalizava no km 151 da BR 262, quando deram ordem de parada a um Vw/Gol, placas de Campo Grande/MS. O motorista não respeitou à ordem e iniciou fuga.

Durante o acompanhamento tático, o motorista abandonou o veículo às margens da rodovia e empreendeu fuga a pé. Foram realizadas buscas no local, porém o suspeito não foi localizado. No interior do automóvel foram encontrados 422,5 kg de maconha.

O entorpecente e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara/MS.

