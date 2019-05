Em audiência sobre morte de idosa, 5 testemunhas são ouvidas

A 1ª Vara do Tribunal do Júri realizou na tarde desta segunda-feira (6) a primeira audiência do processo em que a ré P.O. de C. é acusada do homicídio da idosa Dirce Santoro Guimarães. Foram ouvidas duas vizinhas da vítima, além do agente de saúde que a atendia e o policial civil com quem a ré mantinha um relacionamento amoroso. Também prestou depoimento o irmão da ré. Como uma testemunha faltou, foi designada nova audiência para o dia 17 de junho, às 14h15, quando deve ocorrer o interrogatório da ré.

Nos depoimentos prestados durante a audiência, uma das vizinhas afirmou que a idosa havia comentado com ela que estava preocupada porque alguém estava utilizando seu cartão para fazer compras como lanches e gasolina e a vítima acreditava que seria P.O. de C.

O crime aconteceu no sábado, dia 23 de fevereiro de 2019, no bairro Jardim Carioca, na Capital, após a idosa discutir com a denunciada em razão desta utilizar seu cartão de crédito para compras pessoais sem sua autorização. A vítima teria descido do carro, que era conduzido pela acusada, momento em que a ré começou a agredir a idosa, batendo sua cabeça contra o meio-fio até matá-la. Após matar a idosa, a ré arrastou o corpo até o fundo de um terreno próximo, quando então o escondeu em local mais baixo, cobrindo-o com lixo.

O policial civil negou qualquer participação no crime, como também na ocultação de cadáver. Embora tenha se encontrado com a ré no dia do crime, ele relatou que a acusada contou uma história muito improvável de que teria sido assaltada, a qual ele não acreditou. O policial disse que a orientou a procurar o seu pai, que era policial militar, e chamar o socorro.

Ele contou que foi embora e não tomou providência sobre o suposto assalto, somente vindo a prestar depoimento na delegacia na terça-feira, enquanto a ré já estava sendo interrogada.

Questionado sobre seu comportamento, o policial explicou que sabia que precisava se afastar da acusada, embora tinha dificuldade e, no dia em questão, estava decidido a não mais se envolver nos assuntos dela, pois sabia que mais cedo ou mais tarde ela iria lhe colocar numa situação complicada, como a atual, mas não imaginava que seria tão grave.

O irmão de P.O. de C. foi ouvido como testemunha de defesa. Ele relatou que, apesar dela ser uma boa mãe, com os familiares, ela parecia que assumia uma dupla personalidade, relatando que alterava bruscamente seu comportamento.

A ré responde pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil e meio cruel, além do delito de ocultação de cadáver.

Na audiência do dia 17 de junho devem ser ouvidas mais duas testemunhas e, ao fim, a ré prestará seus esclarecimentos sobre o caso.

Processo nº 0008215-88.2019.8.12.0001

