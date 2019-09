Em ações para prevenir enchentes, prefeitura desobstrui canais de córregos; limpa galerias e 8 mil bocas de lobo por mês

Nos últimos 60 dias, período em que praticamente não choveu, a Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos) executou uma série de ações para melhorar a vazão dos córregos que cortam o perímetro urbano, além da limpeza e desobstrução da parte da rede de drenagem. São ações preventivas que preparam a cidade para o período de chuva mais intenso a partir de outubro.

A estratégia inclui limpeza dos canais, galerias pluviais, bocas de lobo, além do desassoreamento na nascente do Córrego Revellion e do Segredo, na região do conjunto Estrela do Sul.

Do Revelllion e do Segredo foram retirados mais de 9 mil metros cúbicos de areia, transportados em quase 900 viagens de caminhão. Em média estão sendo limpas 8 mil bocas de lobo por mês, numa ação que envolve sete equipes.

Segundo o superintendente de Serviços Públicos, Mehdi Talayeh, são ações preventivas que visam reduzir o impacto do período de chuvas sobre a estrutura de drenagem da cidade. “O trabalho não é uma garantia que não haja transbordamento dos córregos e consequência, o alagamento no entorno dos córregos. Se o volume de chuva ultrapassar os índices históricos de precipitação, provavelmente teremos problemas pontuais, cuja solução, depende de pesados investimentos na construção de bacias de contenção e represar de contenção. Até que se encontrem recursos para viabilizar os projetos, a alternativa é reforçar a manutenção”, destaca.

Nesta quarta-feira equipes da SISEP trabalharam na limpeza do canal do Córrego Prosa, na altura do piscinão às margens da Rua Paulo Coelho Machado. O objetivo é retirar areia acumulada na entrada das galerias, pedras, galhos de árvores que descem junto com a correnteza. “Este material reduz a capacidade de vazão do córrego, aumentando o risco de transbordamento”, explica Medhdi.

Nas três frentes de pavimentação em andamento na cidade (nas regiões do José Tavares, Jardim Anache e Nova Limpa e no Santa Luzia, em licitação), os projetos prevêem a construção de piscinões. Estas bacias de contenção vão reduzir a pressão sobre os córregos Imbirussu, Botas e Segredo. Neste último, o assoreamento das bacias de retenção,tem provocado o transbordamento na altura da rotatória das avenidas Ernesto Geisel com Rachid Neder, onde recebe ás águas do Cascudo.

“Com a retirada de 4 mil metros cúbicos de areia do Segredo, acredito que se não chover acima da média histórica num curto período,os transtornos serão bem menores”, avalia o superintendente.

No Jardim Anache, onde a pavimentação já foi concluída, estão sendo implantados de 870 metros de tubulação numa área de servidão dentro da Chácara Chaparral. São tubos de 80 e 1 metro de diâmetro, com um dissipador de energia para reduzir a velocidade da enxurrada antes de desembocar no Córrego Botas.

