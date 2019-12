Em ação nacional do Dia D de combate ao aedes, mobilização acontece em toda a cidade

Acontece nesse sábado (07), em todo o país, o Dia D de combate ao Aedes Aegypti e, na Capital, as mobilizações acontecerão em diversos pontos para sensibilizar a população. As ações serão educativas, com abordagens e caminhadas pelas ruas da cidade. Os agentes comunitários irão se encontrar em unidades de saúde e se deslocarão até o local onde serão feitas as abordagens. As mobilizações começam pela manhã e terminarão às 12h.

No distrito sanitário Segredo, os agentes se reunirão nas UBSF Vida Nova e irão até a Aldeia urbana Água Bonita, onde irão fazer ações de combate ao mosquito e de conscientização da população. O mesmo acontecerá na região do Prosa, onde o ponto de encontro será na UBS Nova Bahia e a ação será realizada na Consul Assaf Trad, esquina com a Marquês de Herval.

O distrito Centro irá realizar duas blitzes educativas na rua 13 de Maio, uma perto do Cento de Especialidades Médicas e outra próximo ao Comper. Os agentes da região do Anhanduizinho terão duas atividades diferentes, uma caminhada pela Avenida Cafezais e dois pontos de abordagens na rua da Divisão, na esquina com a rua Piano e outra no cruzamento com rua Ezequiel Ferreira Lima.

Nas esquinas da rua Júlio de Castilhos com as ruas dos Crisântemos e Presidente Vargas, acontecerá a abordagem feita pelas equipes da região do Imbirussu. Na frente dos terminais Morenão e Guaicurus estarão os agentes do distrito sanitário Bandeira, e no terminal Aero Rancho será a equipe da região do Lagoa.

Epidemia

Somente neste ano, Campo Grande registrou mais de 39 mil notificações de dengue, sendo que desses, mais de 16,5 mil foram confirmados. Os maiores registros foram entre os meses de fevereiro e março.

Atualmente, as equipes do Centro de Controle de Endemias Vetoriais já estão trabalhando em peso para que os números registrados no início desse ano não se repitam, nem que surja outras epidemias, como de chikungunya e zika, que ocorrem em outras partes do país.

Comentários