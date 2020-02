Em 48h Santa Casa acompanha e realiza captação de órgãos e dois transplantes renais

Neste final de semana a OPO (Organização de Procura de Órgãos) da Santa Casa de Campo Grande acompanhou e realizou duas captações de órgãos que possibilitaram dois transplantes renais no hospital em menos de 48h. O primeiro acompanhamento foi da doação feita no hospital Santa Rita em Dourados, no sábado (22) e a segunda aconteceu na própria Santa Casa no domingo (23).

Na primeira doação, o jovem de 20 anos que teve um TCE (traumatismo cranioencefálico) grave que evoluiu para morte encefálica doou coração, que foi transplantado cinco horas depois da captação em um paciente de Botucatu em São Paulo. O fígado dele foi encaminhado para Brasília, um dos rins trazido para a Santa Casa e implantado no mesmo dia e outro levado para um hospital particular da Capital que também realizou um transplante. As córneas doadas pelo paciente foram encaminhadas ao Banco de Olhos.

Este foi o primeiro acompanhamento dos profissionais da Santa Casa no hospital Santa Rita em Dourados. Contente com a parceria, a enfermeira do CTI (Centro de Terapia Intensiva), Maria Cecília Pedroso Alves, agradeceu a equipe pela ajuda no processo até o êxito da doação. “Em nome da equipe do hospital gostaríamos de agradecer a parceria e pedimos que Deus continue abençoando o trabalho de todos da OPO. Foi muito bom ter essa experiência que foge da rotina do nosso dia a dia”, agradeceu a enfermeira.

O segundo caso de captação, já na Santa Casa de Campo Grande, foi de um doador de 43 anos acometido por um AVE (Acidente Vascular Encefálico). Na oportunidade o paciente doou rins e córneas. Um dos rins doado permaneceu no hospital, sendo implantado no mesmo dia e o outro encaminhado para Pernambuco. As córneas captadas ficaram no Banco de Olhos do hospital para análise e, posteriormente, serem transplantadas.

Com as doações do final de semana seis pacientes já foram beneficiados. Só na Santa Casa desde o início do ano foram realizados quatro transplantes renais com doador falecido. Das 14 entrevistas com familiares de pacientes com morte encefálica, registrados pela OPO no mês de janeiro, apenas três autorizaram as doações de órgãos.

O translado das equipes cirúrgicas e dos órgãos contou com o apoio da FAB (Força Aérea Brasileira). Veja no link o momento da saída das equipes do hospital: https://www.youtube.com/watch?v=Y2lAO7WZMDM

