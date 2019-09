Em 10 meses de trabalho prefeitura qualifica mais de 300 alunos no curso de corte de cabelo

A qualificação profissional é uma das metas da administração municipal. E os trabalhos não param principalmente no curso de barbeiro e cabeleireiro. Desta vez, a Prefeitura está oportunizando o curso aos moradores do Jardim Los Angeles.

De acordo com o instrutor do curso, Marcos Rogério, com apoio da Base da Polícia Comunitária do 10º Batalhão do Los Angeles, 25 alunos estão aprendendo a cortar cabelo.

“Iniciamos o curso em agosto e a previsão de término será no início do mês de novembro. Nosso trabalho é uma vez por semana, às terças-feiras, no período da manhã. Este curso é para inserir as pessoas no mercado de trabalho e poder fazer a ação social na comunidade e para as pessoas que não têm condições de pagar um corte de cabelo. Estamos levando esse trabalho para diversos os bairros de Campo Grande, também aqui no bairro Los Angeles”, diz Marcos Rogério.

Já foram formados 125 alunos e até ao final de novembro mais 180 receberam o certificado de qualificação profissional, somando um total de 305 novos profissionais de corte de cabelo.

Melquieds Magno é farmacêutico e não perdeu a importunidade de fazer o curso de cabeleireiro. “Estou aprendendo por hobby, e para cortar o cabelo dos familiares. Também vou participar das ações sociais que são promovidas pela Prefeitura”, comentou.

“Meu marido e as duas filhas não precisarão mais gastar com cabeleireiro. Em casa todos ficarão com o cabelo cortadinho”, falou com risos a dona de casa, Carina Ribeiro.

O presidente do Conselho comunitário do Los Angeles, José Carlos Pereira, destaca o apoio do 10º Batalhão da PM no bairro.

“Acho muito importante essa parceria com a Secretaria Municipal de Governo, que está trazendo este curso para a comunidade. Com este trabalho estamos qualificando os jovens e tirando das ruas, e dando uma oportunidade de trabalho. E para as pessoas com mais idade, com uma renda baixa. Com o curso, eles podem complementar duas rendas. O corte de cabelo, a pessoa com uma cadeira, tesoura e uma capa até em baixo de um pé de arvore pode exercer sua função”, conclui José Carlos

O primeiro sargento e comandante da Base Comunitária do Los Angeles, Richardson Mello, destaca o trabalho da base na comunidade. “Nosso objetivo e gerenciar os conflitos e não deixar judicializar as situações. Este curso de cabeleireiro ajuda formar novos profissionais e dar uma ocupação para os jovens”, finaliza.

São parceiro do curso o Shopping Norte e Sul Plaza, Versátil Camiseteria e o MPT (Ministério Público do Trabalho).

