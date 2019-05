Ejud-MS traz especialistas em Direito do Consumidor para Ciclo de Palestras

Será realizado nesta sexta-feira (24), no Novotel, a partir das 8h30, o Ciclo de Palestras: Juizados Especiais-Inovações Doutrinárias e Jurisprudenciais Aplicadas ao Direito do Consumidor. O evento é uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Escola Judicial do Estado de MS (Ejud-MS), em parceria com a OAB-MS, por meio da Escola Superior da Advocacia, em atendimento à solicitação do presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, Des. Geraldo de Almeida Santiago.

Com público-alvo formado por juízes leigos e togados, que atuam nos Juizados Especiais, e advogados de todo Estado, o ciclo de palestras será realizado em virtude da necessidade de atualização de conhecimentos técnicos por parte dos referidos profissionais, haja vista a difusão de novas teorias e teses relativas ao Direito do Consumidor.

Programação – Com abertura prevista às 8h30, a programação do período matutino terá as palestras “Responsabilidade Civil dos Planos de Saúde”, com a professora Phd Fernanda Schaeffer Rivabem, advogada e professora de Curitiba/PR; e “Temas Atuais do Juizado da Fazenda Pública”, com o juiz José Henrique Kaster Franco, da 6ª Vara do Juizado Especial – Fazenda Pública e pós-doutorando em Direito pela Universidade de Roma.

No período vespertino serão realizadas as palestras “Mero Aborrecimento tem Valor”, com o professor Rodrigo Palomares, membro da Comissão Nacional do Consumidor, e “Desvio Produtivo do Consumidor”, com o professor Phd Marcos Dessaune, advogado em Vitória/ES.

Ao final do evento haverá sessão de autógrafos do novo livro do Prof. Marcos Dessaune – “Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor”.

